अहमदाबाद: पत्नी को किसी और के साथ देखकर आगबबूला हुआ पति, चाकू घोंपकर की युवक की हत्या

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात के अहमदाबाद में एक व्यक्ति ने फास्ट फूड रेस्टोरेंट के मैनेजर की चाकू मारकर हत्या कर दी। आरोपी को शक था कि मैनेजर का उसकी पत्नी के साथ अफेयर चल रहा है, जिसके चलते उसने 27 वर्षीय मैनेजर की जान ले ली। पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर ली है।

यह मामला अहमदाबाद के अमराईवाड़ी पुलिस थाने क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान गोपाल राठौड़ के रूप में हुई है। वो अमराईवाड़ी के न्यू भवानीनगर में एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट का मैनेजर था। उसी रेस्टोरेंट में गोपाल की मुलाकात 24 वर्षीय युवती से हुई थी और दोनों दोस्त बन गए थे।

क्या है पूरा मामला? रविवार की दोपहर गोपाल उस युवती से मिलने उसके घर पहुंचा था। उस समय युवती का पति किसी काम से बाहर गया था। जब वो घर वापस लौटा, तो दोनों को साथ में देखकर आगबबूला हो उठा। उसने न सिर्फ अपनी पत्नी को गालियां दीं, बल्कि रसोईं घर से चाकू उठाकर गोपाल की गर्दन और कंधे पर वार कर दिया।