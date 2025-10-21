Language
    अहमदाबाद: पत्नी को किसी और के साथ देखकर आगबबूला हुआ पति, चाकू घोंपकर की युवक की हत्या

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 10:40 AM (IST)

    Gujarat News: गुजरात के अहमदाबाद में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के साथ अफेयर के शक में एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट के 27 वर्षीय मैनेजर गोपाल राठौड़ की चाकू मारकर हत्या कर दी। आरोपी ने मैनेजर को अपनी पत्नी के घर पर देखा था, जिसके बाद उसने यह कदम उठाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।

    अहमदाबाद में फास्ट फूड रेस्टोरेंट के मैनेजर की चाकू मारकर हत्या। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात के अहमदाबाद में एक व्यक्ति ने फास्ट फूड रेस्टोरेंट के मैनेजर की चाकू मारकर हत्या कर दी। आरोपी को शक था कि मैनेजर का उसकी पत्नी के साथ अफेयर चल रहा है, जिसके चलते उसने 27 वर्षीय मैनेजर की जान ले ली। पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर ली है।

    यह मामला अहमदाबाद के अमराईवाड़ी पुलिस थाने क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान गोपाल राठौड़ के रूप में हुई है। वो अमराईवाड़ी के न्यू भवानीनगर में एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट का मैनेजर था। उसी रेस्टोरेंट में गोपाल की मुलाकात 24 वर्षीय युवती से हुई थी और दोनों दोस्त बन गए थे।

    क्या है पूरा मामला?

    रविवार की दोपहर गोपाल उस युवती से मिलने उसके घर पहुंचा था। उस समय युवती का पति किसी काम से बाहर गया था। जब वो घर वापस लौटा, तो दोनों को साथ में देखकर आगबबूला हो उठा। उसने न सिर्फ अपनी पत्नी को गालियां दीं, बल्कि रसोईं घर से चाकू उठाकर गोपाल की गर्दन और कंधे पर वार कर दिया।

    डॉक्टरों ने मृत घोषित किया

    इस हमले में गोपाल को गंभीर चोटें आईं और वो बुरी तरह से लहूलुहान हो गया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी घर से फरार हो गया। युवती ने फौरन एंबुलेंस बुलाई और गोपाल को अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

    गोपाल की बहन ने अमराईवाड़ी पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने 30 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। मामले की जांच जारी है।

