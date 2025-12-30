Language
    अहमदाबाद के कलाना गांव में दो गुटों में झड़प, पत्थरबाजी में 2 लोग घायल

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 04:18 PM (IST)

    गुजरात के अहमदाबाद के कलाना गांव में दो समुदायों के बीच मामूली बात पर झड़प हो गई। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर पत्थरबाजी की, जिसमें दो ल ...और पढ़ें

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात के अहमदाबाद से बड़ी खबर आ रही है। जहां कलाना गांव में मामूली बात को लेकर दो समुदायों में झड़प हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी।

    कहासुनी के बाद हुई झड़प में दो लोग घायल बताए जा रहे है। बताया जा रहा है कि दोनों गुटों में झड़प पुरानी रंजिश को लेकर हुआ है।

    कैसे शुरू हुआ विवाद?

    जानकारी के अनुसार, कलाना गांव में रहने वाले युवाओं के दो गुटों के बीच पिछले कई सालों से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को लेकर विवाद चल रहा है। सोमवार को एक गुट के युवक को दूसरे गुट के युवकों ने पीट दिया था।

    इसके बाद मंगलवार को सुबह फिर दोनों गुटों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई। जिसमें दो लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस की कई टीमें गांव में पहुंची। फिलहाल हालात काबू में हैं और गांव में शांति है।

    पुलिस संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। दोनों पक्षों की ओर से शिकायत दर्ज करवाई गई है।

