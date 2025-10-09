दो साल की लड़ाई, 67000 मौतों के बाद इजरायल-हमास के बीच शांति कितनी स्थायी?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सवाल: इजरायल-फलस्तीन में अब तक क्या हुआ? जवाब: सात अक्टूबर 2023 को हमास ने इजरायल पर हमला किया था, जिसमें 1200 इजरायली नागरिकों की मौत हो गई थी, जबकि 250 लोग बंधक बना लिए गए थे। इजरायल की प्रतिक्रिया में 67 हजार से ज्यादा फलस्तीनी नागरिक मारे गए।

फलस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मारे गए लोगों में आधे से ज्यादा महिलाएं और बच्चे थे। वहीं 1,70,000 लोग घायल हुए हैं। युद्ध शुरू होने के बाद से ये तीसरा संघर्ष विराम है। नवंबर 2023 में पहले संघर्ष विराम में 100 बंधक छोड़े गए थे, जिसमें ज्यादातर महिलाएं थीं। इजरायल की तरफ से भी कैदियों की रिहाई हुई थी। इस साल फरवरी में दूसरे संघर्ष विराम में 25 इजरायली बंधकों को हमास ने रिहा किया था। साथ ही आठ बंधकों के शव भी लौटाए थे। इजरायल ने 2000 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया था। इसके बाद इजरायल ने खुद ही संघर्ष विराम तोड़ते हुए मार्च में ताजा हमले शुरू कर दिए थे।

सवाल: पहले के युद्धविरामों से ये शांति समझौता कितना अलग है? जवाब: हालांकि, ये आंशिक शांति समझौता है, लेकिन इसमें खास बात ये है कि अंतिम समझौते पर पहुंचने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इसलिए अगर वार्ता विफल होती है तो एक बार फिर संघर्ष शुरू होने की आशंका बनी रहेगी। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के धार्मिक राष्ट्रवादी समर्थक युद्ध विराम के खिलाफ हैं। वित्त मंत्री बेजालेल स्मोत्रिक तो फलस्तीनियों को कोई भी राहत देने के सख्त विरोधी हैं। वह हमास के पूरे सफाए की वकालत करते हैं। हालांकि, ट्रंप इस समझौते के पीछे मजबूती से खड़े हैं, जिससे इजरायल को आक्रामक होने या हमास को समझौते के पालन में विलंब करने का मौका नहीं मिलेगा। ट्रंप ने अपनी योजना का एलान करते समय नेतन्याहू को अपने बगल में मौजूद रखा था, जिससे हमास को भी सख्त संदेश मिला। फिर भी, हमास ने इस शांति समझौते पर आंशिक स्वीकृति दी। ट्रंप की सख्त चेतावनी से ये संकेत मिला कि इस समझौते के पीछे अमेरिका की गारंटी है।

सवाल: गाजा का आगे क्या होगा? जवाब:शांति समझौते के तत्काल बाद गाजा पर इजरायली सैन्य कार्रवाई रोक दी जाएगी। 24 घंटे के अंदर इजरायली सेनाएं पीछे हटेंगी। समझौते के 72 घंटे के अंदर हमास अपने कब्जे से बंधकों को रिहा करेगा। इससे साफ हुआ कि बंधक सोमवार तक रिहा किए जा सकेंगे। फलस्तीनियों को मानवीय सहायता फिर से शुरू हो सकेगी। ट्रंप ने गाजा में एक अंतरराष्ट्रीय स्थिरता सेना तैनात करने की भी जरूरत बताई, जिस पर चर्चा करने के लिए यूरोपीय नेता और अरब देशों के शीर्ष अधिकारी पेरिस में जुटेंगे। यहां वे गाजा में आगे के शासन, मानवीय सहायता, पुनर्निर्माण और असैन्यीकरण पर भी चर्चा करेंगे। इसके लिए ट्रंप भी मध्य एशिया का दौरा कर सकते हैं।

सवाल: क्या है हमास और इजरायल की राजनीतिक गणित? जवाब: ट्रंप के दबाव में इजरायल और हमास ने सकारात्मक रुख दर्शाया है, लेकिन दोनों पक्ष अपनी अपनी राजनीतिक गणनाओं में जुटे हुए हैं। समझौते के जरिये नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र का भरोसा और अपने नागरिकों का दिल जीत सकेंगे। साथ ही अपने धार्मिक राष्ट्रवादी गठबंधन सहयोगियों को अलग-थलग करने से बचने के लिए कम गुंजाइश छोड़ेंगे। उदाहरण के लिए ट्रंप के 20 सूत्रीय प्लान में सशर्त स्वतंत्र फलस्तीनी देश के गठन की भी बात कही गई है, जिसे नेतन्याहू नकार चुके हैं। इस पर अडिग रहने से नेतन्याहू को समर्थन मिलता रहेगा। हमास ने किसी भी आंशिक विरोध को इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि बंधकों को सौंपे जाने के बाद युद्ध फिर से शुरू होने का खतरा है। बताया जा रहा है कि उसने विसैन्यीकरण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं, जिसे वह बार-बार अस्वीकार करता रहा है। तुर्किये, अरब देशों और ट्रंप के दबाव में हमास ने ये हस्ताक्षर इसलिए किया क्योंकि वह ट्रंप की गारंटी पर भरोसा कर रहा है कि क्षेत्र में दोबारा युद्ध नहीं होने पाएगा।