राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता : लग्नजिता चक्रवर्ती के बाद अब एक और गायिका मधुबंती मुखोपाध्याय को धार्मिक गीत गाने से रोके जाने का मामला सामने आया है। घटना बंगाल के नदिया जिले के माजदिया कृष्णगंज इलाके में हुई। मधुबंती ने खुद इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गत 21 दिसंबर को वह वहां एक संगीत कार्यक्रम में गई थीं। गीत गाते समय अचानक एक व्यक्ति मंच पर चढ़ गया और उनके हाथ से माइक्रोफोन छीनकर कहा कि वह धर्म व जात-पात से संबंधित गीत न गाएं। दर्शक धर्मनिरपेक्ष गीत सुनना चाहते हैं।

इसके बाद आयोजकों ने हस्तक्षेप किया। मधुबंती ने कहा कि उन्हें अपने अब तक के करियर में कभी इस तरह की परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ा। कलाकारों को अपनी तरह से काम करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इस तरह की घटनाओं का प्रत्येक कलाकार को पुरजोर विरोध करना चाहिए।