    बंगाल में एक और गायिका से दु‌र्व्यवहार, धार्मिक गीत गाने से रोका; हाथ से छीन लिया माइक

    By Jagran News Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 08:38 PM (IST)

    पश्चिम बंगाल में कलाकारों को धार्मिक गीत गाने से रोकने के दो मामले सामने आए हैं। लग्नजिता चक्रवर्ती के बाद अब गायिका मधुबंती मुखोपाध्याय को नदिया जिले ...और पढ़ें

    बंगाल में एक और गायिका से दु‌र्व्यवहार (सांकेतिक तस्वीर)

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता : लग्नजिता चक्रवर्ती के बाद अब एक और गायिका मधुबंती मुखोपाध्याय को धार्मिक गीत गाने से रोके जाने का मामला सामने आया है। घटना बंगाल के नदिया जिले के माजदिया कृष्णगंज इलाके में हुई।

    मधुबंती ने खुद इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गत 21 दिसंबर को वह वहां एक संगीत कार्यक्रम में गई थीं। गीत गाते समय अचानक एक व्यक्ति मंच पर चढ़ गया और उनके हाथ से माइक्रोफोन छीनकर कहा कि वह धर्म व जात-पात से संबंधित गीत न गाएं। दर्शक धर्मनिरपेक्ष गीत सुनना चाहते हैं।

    इसके बाद आयोजकों ने हस्तक्षेप किया। मधुबंती ने कहा कि उन्हें अपने अब तक के करियर में कभी इस तरह की परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ा। कलाकारों को अपनी तरह से काम करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इस तरह की घटनाओं का प्रत्येक कलाकार को पुरजोर विरोध करना चाहिए।

    पहले भी धार्मिक गीत पर लग चुकी है रोक

    मालूम हो कि इससे पहले पूर्व मेदिनीपुर जिले के भगवानपुर के एक निजी स्कूल में संगीत कार्यक्रम के दौरान गायिका लग्नजिता को भी धार्मिक गीत गाने से रोका गया था। रोकने वाले स्कूल के ही मालिकों में से एक महबूब आलम थे। उन्होंने भी मंच पर चढ़कर गायिका को धर्मनिरपेक्ष गीत गाने को कहा था।