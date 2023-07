Assam Flood: बाढ़ के बाद असम के बोंगाईगांव जिले में हो रहा नदी का कटाव, स्थानीय लोग खतरे में

बोंगाईगांव (असम), एजेंसी। असम में भी इस समय बाढ़ के हालात हैं। लोगों को बाढ़ के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ के साथ-साथ, असम के बोंगाईगांव जिले के बासबारी क्षेत्र के स्थानीय लोग अब बड़े पैमाने पर नदी कटाव की समस्याओं से जूझ रहे हैं।

स्थानीय लोगों के अनुसार, हाल के दिनों में Aie नदी द्वारा उनके घरों और जमीनों को निगल लेने के बाद लगभग 30-40 परिवार बेघर हो गए हैं।

