VIDEO: खूब चिल्लाई फिर काउंटर पर चढ़ी, IndiGo की उड़ान रद होने पर विदेशी महिला ने काटा बवाल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश भर में पिछले चार दिनों में इंडिगो की 1000 से अधिक उड़ाने रद हुई हैं। इससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। कई हवाई अड्डों पर यात्रियों की भारी भीड़ है और सूटकेस भरे पड़े हैं।

दरअसल, उड़ानों के रद होने से यात्रियों की बीच काफी गुस्सा है। मुंबई एयरपोर्ट पर भी उड़ानों के रद हो जाने के कारण यात्रियों में अफरा-तफरी का माहौल है। एयरपोर्ट से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जो लोगों का गुस्सा और बढ़ा रही है। यहां पर एक अफ्रीकी मूल की महिला इंडिगो के काउंटर के आगे हंगामा करते नजर आ रही है।