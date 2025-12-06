पंजाब में इंडिगो संकट का रेलवे पर भी असर, वंदे भारत और शताब्दी फुल... वेटिंग लिस्ट हुई लंबी

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। देश की सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन इंडिगो में जारी परिचालन संकट ने हवाई यात्राओं को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। वीरवार को एयरलाइन ने एक ही दिन में 550 से अधिक उड़ानें रद्द कर दीं, जिससे हजारों यात्री एयरपोर्ट पर घंटों तक फंसे रहे।

प्रभावित यात्रियों को राहत मिलने के बजाय स्थिति और गंभीर होती जा रही है। जानकारी के अनुसार आठ तारीख को भी इंडिगो की फ्लाइट आपरेट नहीं होगी, जिससे यात्रियों की परेशानी और बढ़ने की आशंका है। हवाई संकट का सीधा असर दिल्ली–चंडीगढ़ रेल मार्ग पर देखने को मिला है। इंडिगो की भारी गड़बड़ी के बाद वंदे भारत और शताब्दी जैसी प्रीमियम ट्रेनों में सीटें ‘फटाफट फुल’ हो रही हैं। सामान्य दिनों में भी व्यस्त रहने वाली ये ट्रेनें अचानक यात्रियों के भारी दबाव में आ गई हैं। दिल्ली–चंडीगढ़ रूट की कुल छह प्रीमियम गाड़ियों में कंफर्म टिकट मिलना लगभग नामुमकिन हो गया है। कुछ ही मिनटों में सीटें भर जा रही हैं और वेटिंग लिस्ट तेजी से ऊपर चढ़ रही है।

स्थिति सिर्फ दिल्ली से चंडीगढ़ तक सीमित नहीं है। चंडीगढ़–दिल्ली दिशा में भी ट्रेनें ओवरलोड चल रही हैं। इंडिगो की ओर से परिचालन संकट पर विस्तृत आधिकारिक बयान का इंतजार है। वहीं, जानकारी के अनुसार क्रू की अनुपलब्धता, तकनीकी दिक्कतें और शेड्यूलिंग में गड़बड़ियों के चलते उड़ानें प्रभावित हुई हैं।

एयरलाइन की देरी और रद्दीकरण पर यात्रियों की नाराजगी इंटरनेट मीडिया पर लगातार बढ़ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इंडिगो जल्द हालात सामान्य नहीं करता, तो दिल्ली–चंडीगढ़ मार्ग पर यात्रा करना अगले कुछ दिनों में और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। फिलहाल हवाई और रेल—दोनों क्षेत्रों पर संकट का दबाव स्पष्ट दिख रहा है, और यात्रियों को यात्रा की योजना बनाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है।