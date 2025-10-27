करूर भगदड़ के पीड़ित परिवारों से मिले विजय, प्राइवेट होटल के बंद कमरे में क्यों की मुलाकात?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता से नेता बने और तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) प्रमुख विजय ममल्लापुरम के एक प्राइवेट होटल में करूर भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवारों से मिल रहे हैं। यह मीटिंग भगदड़ में 41 लोगों की मौत के ठीक एक महीने बाद हो रही है।

विजय से मिलने के लिए 200 से ज्यादा लोग आए हैं। इसमें 37 परिवार शामिल हैं और कुछ लोग भगदड़ में घायल हुए थे। हर परिवार से चार से पांच लोग विजय से मिलने आए हैं। खबर है कि एक्टर उनमें से हर एक को अलग-अलग सांत्वना देंगे।

बंद कमरे में मुलाकात यह मुलाकात एक बंद कमरे में हो रही है, जिसमें पाबंदियां हैं और सिर्फ टीवीके के लोगों को ही अंदर जाने की इजाजत है। पीड़ितों के परिवारों को चेन्नई लाने के मौजूदा कदम की आलोचना हो रही है और कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि विजय इसके बजाय करूर क्यों नहीं गए।