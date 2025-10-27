करूर भगदड़ के पीड़ित परिवारों से मिले विजय, प्राइवेट होटल के बंद कमरे में क्यों की मुलाकात?
अभिनेता से नेता बने विजय ने करूर भगदड़ के पीड़ितों के परिवारों से मुलाकात की। यह भेंट एक निजी होटल में हुई, जहाँ 37 परिवारों के 200 से अधिक सदस्य शामिल थे। विजय ने प्रत्येक परिवार को व्यक्तिगत रूप से सांत्वना दी। मुलाकात एक निजी कमरे में हुई, जिससे कई लोगों ने विजय के करूर न जाने पर सवाल उठाए। दिवाली से पहले, विजय की पार्टी ने पीड़ितों को 20 लाख रुपये की राहत राशि दी थी।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता से नेता बने और तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) प्रमुख विजय ममल्लापुरम के एक प्राइवेट होटल में करूर भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवारों से मिल रहे हैं। यह मीटिंग भगदड़ में 41 लोगों की मौत के ठीक एक महीने बाद हो रही है।
विजय से मिलने के लिए 200 से ज्यादा लोग आए हैं। इसमें 37 परिवार शामिल हैं और कुछ लोग भगदड़ में घायल हुए थे। हर परिवार से चार से पांच लोग विजय से मिलने आए हैं। खबर है कि एक्टर उनमें से हर एक को अलग-अलग सांत्वना देंगे।
बंद कमरे में मुलाकात
यह मुलाकात एक बंद कमरे में हो रही है, जिसमें पाबंदियां हैं और सिर्फ टीवीके के लोगों को ही अंदर जाने की इजाजत है। पीड़ितों के परिवारों को चेन्नई लाने के मौजूदा कदम की आलोचना हो रही है और कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि विजय इसके बजाय करूर क्यों नहीं गए।
दीवाली से पहले पीड़ित परिवारों को दिए थे 20 लाख रुपये
पार्टी सूत्रों ने बताया कि विजय ने पहले करूर में खुद जाने का प्लान बताया था, लेकिन लॉजिस्टिक दिक्कतों की वजह से जगह बदलनी पड़ी। दिवाली से पहले टीवीके ने करूर में पार्टी की रैली में हुई भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवारों को राहत सहायता के तौर पर 20 लाख रुपये ट्रांसफर किए थे। 27 सितंबर को करूर में विजय की एक रैली में भगदड़ मचने से 41 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे।
