2 साल के धुरु से लेकर कई छोटे बच्चों तक...विजय की रैली में दिखा रुह कंपाने वाला दृश्य; टूट गए परिवार

तमिलनाडु के करूर जिले में अभिनेता विजय की रैली में भगदड़ मचने से 40 लोगों की दुखद मौत हो गई जिनमें 10 बच्चे भी शामिल थे। हजारों की भीड़ विजय को देखने के लिए उमड़ी थी। मृतकों में 2 साल का मासूम बच्चा भी शामिल है। घटना के बाद विजय ने पीड़ित परिवारों को 20 लाख रुपये देने की घोषणा की।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु के करूर जिले में अभिनेता से नेता बने विजय की रैली के दौरान भगदड़ मच गई। इस दुखद हादसे में 40 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 10 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। करीब 100 लोग हुए। हजारों की भीड़ विजय को करीब से देखने के लिए उमड़ी थी, लेकिन यह भीड़ मातम में बदल गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस हादसे का सबसे छोटा पीड़ित महज 2 साल का धुरु विष्णु था। अस्पताल में उसका पिता अपने बेटे को बचाने की गुहार लगाते हुए रो रहा था। पास खड़ा अस्पताल का स्टाफ भी अपने आंसू नहीं रोक पाया। धुर की मां बार-बार बच्चे के शव को देखकर चीख रही थी।

Heart breaking scenes at Karur government hospital.



God please have some mercy 🙏🙏🙏 pic.twitter.com/pS5iyimBNw — Vasanth Lakshman (@VasanthLakshman) September 27, 2025 मृत बच्चों की क्या है उम्र? अन्य मृत बच्चों में हेमलता (8 साल), सैलेटसाना (8 साल), साई जीव (4 साल), सानुज (13 साल), पलनीयम्मल (11 साल), कोकिला (14 साल), कृतिक (7 साल) और किशोर (17 साल) शामिल हैं। कई अन्य मृतक 20-30 साल के युवा थे। एक 24 वर्षीय युवती की भी मौत हुई, जिनकी जल्दी शादी होने वाली थी।

करीब 27 हजार लोग विजय की रैली में पहुंच गए थे, जबकि अनुमति सिर्फ 10 हजार की थी। जैसे-जैसे भीड़ बढ़ी लोग बेहोश होने लगे। विजय ने अपना भाषण रोका और पानी की बोतलें भीड़ की ओर फेंकीं। तभी अफरातफरी बढ़ गई।

पुलिस ने एंबुलेंस के लिए रास्ता बनाने को भीड़ पर लाठीचार्ज किया। इसी बीच भगदड़ मच गई और लोग गिरते-पड़ते कुचलने लगे। कई महिलाएं और बच्चे चिल्लाते रहे। कुछ लोग दूसरों को उठाने की कोशिश भी करते दिखे। विजय ने मुआवजे का किया एलान विजय घटना के बाद चेन्नई लौट गए और देर शाम बयान जारी किया। उन्होंने कहा, "मेरे दिल का दर्द शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता।" उन्होंने पीड़ित परिवारों को 20 लाख रुपये देने का ऐलान किया।