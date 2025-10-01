एक्टर विजय का सभी कार्यक्रम रद करने का एलान, भगदड़ में 41 लोगों की मौत के बाद लिया फैसला

तमिलनाडु के करूर में अभिनेता विजय के कार्यक्रम में भगदड़ मचने से 41 लोगों की जान चली गई। विजय की पार्टी टीवीके ने अगले दो सप्ताह के लिए सभी दौरे रद्द कर दिए हैं। विजय ने घटना पर दुख जताते हुए पीड़ितों के परिवारों को 20 लाख रुपये की राहत राशि देने का ऐलान किया है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु के करूर में हुई भगदड़ के दौरान 41 लोगों की मौत हो गई। यह भगदड़ अभिनेता से राजनेता बने विजय के कार्यक्रम के दौरान करूर में हुआ। घटना के बाद से लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं, विजय की पार्टी टीवीके ने दो सप्ताह के लिए सभी दौरे को स्थगित कर दिया है।

अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके ने इसकी जानकारी अपने आधिकारिक एक्स हैंडल के जरिए दी है। टीवीके ने एक्स पर इसकी जानकारी साझा करते हुए लिखा, " "इस स्थिति में, जहां हम अपने प्रियजनों के निधन से दुःखी और व्यथित हैं, हमारे पार्टी के अध्यक्ष का अगले दो सप्ताह के लिए जनसभा कार्यक्रम अस्थायी रूप से स्थगित किया जा रहा है। हम अपने पार्टी नेता की अनुमति से सूचित करते हैं। जनसभा से संबंधित नई जानकारी बाद में दी जाएगी, जो पार्टी अध्यक्ष की स्वीकृति से घोषित की जाएगी। "

करूर में जनसभा के दौरान हुई भगदड़ गौरतलब है कि बीते दिनों तमिलनाडु के करूर में अभिनेता विजय की जनसभा थी। इस दौरान वहां बड़ी संख्या में भीड़ एकत्रित हो गई। जनसभा में विजय काफी देर से पहुंचे। विजय जैसे ही वहां आए, उनकी एक झलक पाने के लिए भीड़ आगे बढ़ी। इस दौरान पहले धक्का-मुक्की की स्थिति बनी, जो बाद में भगदड़ में बदल गई। इस घटना में 41 लोगों की मौत हो गई। जिसको लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई।

पीड़ितों से मिलेंगे विजय वहीं, इस घटना पर विजय ने गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा 'मैंने अपने जीवन में कभी इतनी दर्दनाक स्थिति का सामना नहीं किया। मैंने घटना के बाद करूर का दौरा नहीं किया, क्योंकि इससे असामान्य स्थिति उत्पन्न होती। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा मैं जल्द ही पीडि़तों और घायलों के परिवारों से मिलूंगा। उन्होंने प्रत्येक परिवार के लिए 20 लाख रुपये की राहत राशि की घोषणा की थी।