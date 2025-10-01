Language
    एक्टर विजय का सभी कार्यक्रम रद करने का एलान, भगदड़ में 41 लोगों की मौत के बाद लिया फैसला

    By Jagran News Edited By: Shubham Kumar Tiwari
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 03:51 PM (IST)

    तमिलनाडु के करूर में अभिनेता विजय के कार्यक्रम में भगदड़ मचने से 41 लोगों की जान चली गई। विजय की पार्टी टीवीके ने अगले दो सप्ताह के लिए सभी दौरे रद्द कर दिए हैं। विजय ने घटना पर दुख जताते हुए पीड़ितों के परिवारों को 20 लाख रुपये की राहत राशि देने का ऐलान किया है।

    अभिनेता विजय की रैली में भगदड़ के बाद सभी कार्यक्रम रद (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु के करूर में हुई भगदड़ के दौरान 41 लोगों की मौत हो गई। यह भगदड़ अभिनेता से राजनेता बने विजय के कार्यक्रम के दौरान करूर में हुआ। घटना के बाद से लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं, विजय की पार्टी टीवीके ने दो सप्ताह के लिए सभी दौरे को स्थगित कर दिया है।

    अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके ने इसकी जानकारी अपने आधिकारिक एक्स हैंडल के जरिए दी है। टीवीके ने एक्स पर इसकी जानकारी साझा करते हुए लिखा, " "इस स्थिति में, जहां हम अपने प्रियजनों के निधन से दुःखी और व्यथित हैं, हमारे पार्टी के अध्यक्ष का अगले दो सप्ताह के लिए जनसभा कार्यक्रम अस्थायी रूप से स्थगित किया जा रहा है। हम अपने पार्टी नेता की अनुमति से सूचित करते हैं। जनसभा से संबंधित नई जानकारी बाद में दी जाएगी, जो पार्टी अध्यक्ष की स्वीकृति से घोषित की जाएगी। "

    करूर में जनसभा के दौरान हुई भगदड़

    गौरतलब है कि बीते दिनों तमिलनाडु के करूर में अभिनेता विजय की जनसभा थी। इस दौरान वहां बड़ी संख्या में भीड़ एकत्रित हो गई। जनसभा में विजय काफी देर से पहुंचे। विजय जैसे ही वहां आए, उनकी एक झलक पाने के लिए भीड़ आगे बढ़ी। इस दौरान पहले धक्का-मुक्की की स्थिति बनी, जो बाद में भगदड़ में बदल गई। इस घटना में 41 लोगों की मौत हो गई। जिसको लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई।

    पीड़ितों से मिलेंगे विजय

    वहीं, इस घटना पर विजय ने गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा 'मैंने अपने जीवन में कभी इतनी दर्दनाक स्थिति का सामना नहीं किया। मैंने घटना के बाद करूर का दौरा नहीं किया, क्योंकि इससे असामान्य स्थिति उत्पन्न होती। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा मैं जल्द ही पीडि़तों और घायलों के परिवारों से मिलूंगा। उन्होंने प्रत्येक परिवार के लिए 20 लाख रुपये की राहत राशि की घोषणा की थी।

    विजय ने लगाया सीएम पर आरोप

    विजय ने इस घटना पर मुख्यमंत्री स्टालिन पर आरोप लगाया कि वह उनके खिलाफ बदला ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि घटना के पीछे का सच बहुत जल्द सामने आएगा। इस पूरे घटना को लेकर तमिलनाडु पुलिस का कहना है कि करीब 10,000 लोगों की क्षमता वाले आयोजन स्थल पर लगभग 30,000 लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस का कहना है कि यहां सुरक्षा नियमों का उल्लंघन हुआ। लोग दोपहर से कार्यक्रम स्थल पर मौजूद थे, लेकिन विजय बहुत देरी करते हुए शाम 7 बजे वहां पहुंचे। जिस वजह से भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हुई।

