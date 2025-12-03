राजस्थान के श्रीगंगानगर में ट्रेनिंग के दौरान इंदिरा गांधी नहर में डूबा सेना का टैंक, जवान की मौत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान बड़ा हादसा हो गया। जहां इंदिरा गांधी नहर में इंडियन आर्मी का एक टैंक डूब गया। इस दर्दनाक हादसे में आर्मी के एक जवान की मौद हो गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दरअसल, यह घटना मंगलवार सुबह की है। जब सैनिक को जब टैंकों से नहर पार करने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। यह अभ्यास श्रीगंगानगर के इंदिरा गांधी नहर में हो रही थी। इस दौरान टैंक में दो सैनिक मौजूद थे।

कई घंटों के ऑपरेशन के बाद निकला शव टैंक जैसे ही नहर के बीचों-बीच पहुंचा, वह तेजी से पानी में डूबने लगा। एक जवान तो किसी तरह बाहर निकल आया, लेकिन दूसरा फंस गया। कई घंटों के ऑपरेशन के बाद सैनिक का शव निकाला गया।