श्रीगंगानगर में आइएसआइ का एजेंट गिरफ्तार, सोशल मीडिया से भेजता था जानकारी; CID ने खोली पोल
राजस्थान के श्रीगंगानगर में सीआईडी इंटेलिजेंस टीम ने आईएसआई एजेंट प्रकाश सिंह उर्फ बादल को गिरफ्तार किया। वह सोशल मीडिया के माध्यम से आईएसआई के संपर्क में था और राजस्थान, पंजाब और गुजरात में भारतीय सेना से जुड़ी गोपनीय जानकारी पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेजता था। पूछताछ में पता चला कि वह ऑपरेशन सिंदूर के समय से ही आईएसआई के संपर्क में था।
जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान अपराध जांच विभाग (सीआइडी) की इंटेलिजेंस टीम ने श्रीगंगानगर में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ के एक एजेंट को गिरफ्तार किया है।
आरोपित प्रकाश सिंह उर्फ बादल इंटरनेट मीडिया के माध्यम से आइएसआइ के संपर्क में था। वह मूलरूप से पंजाब के फिरोजपुर का रहने वाला है। प्रकाश इंटरनेट मीडिया के माध्यम से आइएसआइ के संपर्क में था। वह राजस्थान, पंजाब और गुजरात में भारतीय सेना से जुड़ी सामरिक महत्व की गोपनीय सूचनाएं एकत्रित कर पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेजता था।
कई पाकिस्तानी नंबरों से संपर्क में रहा बादल
सीआइडी के महानिरीक्षक प्रफुल्ल कुमार ने बताया कि 27 नवंबर को प्रकाश को श्रीगंगानगर में सैन्य क्षेत्र साधूवाली के निकट देखा गया था। सीमा पर सुरक्षा की निगरानी करने वाली एजेंसियों ने कार्रवाई करते हुए प्रकाश को हिरासत में लिया। जांच में सामने आया कि उसके मोबाइल फोन पर विदेशी और पाकिस्तानी व्हाट्सएप नंबरों से लगातार संपर्क में रहने की पुष्टि हुई।
पूछताछ में सामने आया कि आरोपित आपरेशन सिंदूर के समय से ही आइएसआइ के निरंतर संपर्क में था। वह भारतीय सेना के वाहनों, सैन्य संस्थानों, सीमावर्ती क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, पुलों, सड़कों, रेलवे लाइन एवं निर्माण कार्यों की जानकारी पाकिस्तानी हैंडलर्स को उपलब्ध करवाता था। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपित को जयपुर पूछताछ के लिए लाया गया है।
