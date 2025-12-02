श्रीगंगानगर में आइएसआइ का एजेंट गिरफ्तार, सोशल मीडिया से भेजता था जानकारी; CID ने खोली पोल

जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान अपराध जांच विभाग (सीआइडी) की इंटेलिजेंस टीम ने श्रीगंगानगर में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ के एक एजेंट को गिरफ्तार किया है। आरोपित प्रकाश सिंह उर्फ बादल इंटरनेट मीडिया के माध्यम से आइएसआइ के संपर्क में था। वह मूलरूप से पंजाब के फिरोजपुर का रहने वाला है। प्रकाश इंटरनेट मीडिया के माध्यम से आइएसआइ के संपर्क में था। वह राजस्थान, पंजाब और गुजरात में भारतीय सेना से जुड़ी सामरिक महत्व की गोपनीय सूचनाएं एकत्रित कर पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेजता था।

कई पाकिस्तानी नंबरों से संपर्क में रहा बादल सीआइडी के महानिरीक्षक प्रफुल्ल कुमार ने बताया कि 27 नवंबर को प्रकाश को श्रीगंगानगर में सैन्य क्षेत्र साधूवाली के निकट देखा गया था। सीमा पर सुरक्षा की निगरानी करने वाली एजेंसियों ने कार्रवाई करते हुए प्रकाश को हिरासत में लिया। जांच में सामने आया कि उसके मोबाइल फोन पर विदेशी और पाकिस्तानी व्हाट्सएप नंबरों से लगातार संपर्क में रहने की पुष्टि हुई।