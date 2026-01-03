अभिषेक बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को बताया 'वैनिश कुमार', भाजपा पर भी बोला बड़ा हमला

Language
    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 11:36 PM (IST)

    तृणमूल कांग्रेस के अखिल भारतीय महासचिव और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को 'वैनिश कुमार'

    ममता के भतीजे ने भाजपा और चुनाव आयोग पर जमकर साधा निशाना (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, अलीपुरद्वारतृणमूल कांग्रेस के अखिल भारतीय महासचिव और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को 'वैनिश कुमार' कहकर तीखा कटाक्ष किया।

    बंगाल में अलीपुरद्वार जिले में आयोजित जनसभा में अभिषेक ने चुनाव आयुक्त का नाम लिए बिना उन्हें मशहूर जादूगर पीसी सरकार से भी बड़ा जादूगर बताया और इशारा करते हुए कहा कि वे मतदाताओं के नाम 'गायब' कर रहे हैं।

    अभिषेक ने कहा कि भाजपा को हराने की क्षमता एकमात्र तृणमूल कांग्रेस में है। आरोप लगाया कि एसआइआर के माध्यम से बंगाल में लाखों वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं और 'वन नेशन, वन इलेक्शन' की योजना को लागू करने की साजिश रची जा रही है, जिसे तृणमूल किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देगी।

    भाजपा पर हमला बोलते हुए अभिषेक ने कहा कि वह एसआइआर के नाम पर लोगों को परेशान कर रही है। उन्होंने एसआइआर में सुनवाई की प्रक्रिया की तुलना दस साल पहले की नोटबंदी से की। कहा कि बुजुर्ग लोग तक सुनवाई के लिए लाइन में लगे हुए हैं।

    नोटबंदी के दौरान जनता को लाइन में खड़ा किया गया, लेकिन काला धन खत्म नहीं हुआ। उन्होंने कहा पहले जनता सरकार चुनती थी, अब सरकार तय कर रही है कि वोटर कौन होगा।

    भाजपा को 'सांप' की उपमा देते हुए कहा कि कितना भी दूध पिलाओ, एक दिन डंस ही लेगा। अभिषेक ने कहा कि बंगाल में एसआइआर के नाम पर अत्याचार हो रहा है और भाजपा जिद पर अड़ी है। चुनाव आयोग से मिलकर चुनाव कार्यक्रम जारी करने की मांग की गई है। भाजपा को सत्ता से हटाना होगा और तृणमूल के माडल को अपनाना होगा।