दिल्ली से बिहार तक ठंड का एहसास, पहाड़ों पर बर्फबारी से गिरा पारा; कई राज्यों में बारिश का अलर्ट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर भारत में सर्दी का असर लगातार बढ़ रहा है। तापमान में प्रतिदिन कम आ रही है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ा दी है। गत 24 घंटों में उत्तर भारत के कई शहरों में तापमान में कमी देखने को मिली।

जहां एक ओर उत्तर भारत में सर्दी बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ दक्षिण भारत के कई राज्यों में इस बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक मौसम का यही स्वरूप देखने को मिल सकता है। आइए आपको बताते हैं आज आपके शहर का मौसम कैसा रहने की संभावना है?

दिल्ली के मौसम का हाल देश की राजधानी दिल्ली इस समय प्रदूषण की मार झेल रही है। राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक खतरनाक श्रेणी में है। वहीं, दिल्ली एनसीआर में ठंड का सितम शुरू हो गया है। सुबह और शाम को लोगों को अच्छी ठंड महसूस हो रही है। दिन में खिली धूप से थोड़ी राहत मिल रही है। इस बीच आईएमडी ने बताया कि अभी कुछ दिनों तक तापमान में कमी दर्ज होगी। वहीं, दिल्ली में बारिश की कोई संभावना नहीं है।

बिहार के मौसम का हाल वर्तमान में बिहार के अधिकांश हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। रात में तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। इस बीच मौसम विभाग का कहना है कि यही सिलसिला अभी कुछ दिनों तक चलने की संभावना है। बिहार के अधिकांश हिस्सों में उत्तर पश्चिमी हवाएं तापमान में कमी महसूस करा रही हैं, जिससे ठंड में इजाफा हो रहा है।