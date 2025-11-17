दिल्ली से बिहार तक ठंड का एहसास, पहाड़ों पर बर्फबारी से गिरा पारा; कई राज्यों में बारिश का अलर्ट
उत्तर भारत में ठंड बढ़ रही है, तापमान में गिरावट आ रही है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खतरनाक है, जबकि यूपी में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी जारी है, जिससे मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर भारत में सर्दी का असर लगातार बढ़ रहा है। तापमान में प्रतिदिन कम आ रही है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ा दी है। गत 24 घंटों में उत्तर भारत के कई शहरों में तापमान में कमी देखने को मिली।
जहां एक ओर उत्तर भारत में सर्दी बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ दक्षिण भारत के कई राज्यों में इस बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक मौसम का यही स्वरूप देखने को मिल सकता है। आइए आपको बताते हैं आज आपके शहर का मौसम कैसा रहने की संभावना है?
दिल्ली के मौसम का हाल
देश की राजधानी दिल्ली इस समय प्रदूषण की मार झेल रही है। राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक खतरनाक श्रेणी में है। वहीं, दिल्ली एनसीआर में ठंड का सितम शुरू हो गया है। सुबह और शाम को लोगों को अच्छी ठंड महसूस हो रही है। दिन में खिली धूप से थोड़ी राहत मिल रही है। इस बीच आईएमडी ने बताया कि अभी कुछ दिनों तक तापमान में कमी दर्ज होगी। वहीं, दिल्ली में बारिश की कोई संभावना नहीं है।
यूपी में आज कैसा रहेगा मौसम?
भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, आज यानी सोमवार को यूपी के अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं, आसमान साफ रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 24 घंटों में तापमान में कमी दर्ज की जाएगी और कुछ जगहों पर शीतलहर का प्रकोप भी देखने को मिल सकता है।
बिहार के मौसम का हाल
वर्तमान में बिहार के अधिकांश हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। रात में तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। इस बीच मौसम विभाग का कहना है कि यही सिलसिला अभी कुछ दिनों तक चलने की संभावना है। बिहार के अधिकांश हिस्सों में उत्तर पश्चिमी हवाएं तापमान में कमी महसूस करा रही हैं, जिससे ठंड में इजाफा हो रहा है।
पहाड़ी राज्यों का हाल भी जानिए
जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी जारी है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने बताया इन तीनों राज्यों में तापमान धीरे-धीरे नीचे जाएगा। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है।
दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश की चेतावनी
भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। विभाग के कहना है कि श्रीलंका तट के पास बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम में बना निम्न दबाव सक्रिय है और अगले 24 घंटों में इसके पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। इसके साथ ही दक्षिण-पूर्व अरब सागर में निचले वायुमंडल में एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। (Source- IMD)
