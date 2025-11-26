मतदाता सूची में मतदाता की कोई भी जानकारी ठीक करने के लिए आधार कार्ड जरूरी : चुनाव आयोग

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची में बदलाव या सुधार से संबंधी मतदाता की कोई भी जानकारी ठीक करने के लिए आधार कार्ड जरूरी है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव आयोग ने एसआईआर के लिए मान्य दस्तावेजों की सूची में आधार कार्ड को भी जोड़ दिया है। इसके चलते, आधार कार्ड से ई-साइन करके गणना प्रपत्र आनलाइन भरा जा रहा है।

मतदाता सूची में सुधार की प्रक्रिया कब होगी शुरू?

मतदाता सूची में बदलाव या सुधार की प्रक्रिया नौ दिसंबर से शुरू होगी। प्रपत्र बांटने, जमा करने और आयोग के पोर्टल पर अपलोड करने का काम चार दिसंबर से शुरू होगा। नौ दिसंबर के बाद मसौदा मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ सूची में संशोधन का दौर शुरू होगा।