गुरुग्राम से पन्ना आ रही वीडियो कोच बस में लगी आग, यात्रियों का हुआ बुरा हाल
गुरुग्राम से पन्ना आ रही एक वीडियो कोच बस में ग्वालियर के रायरू इलाके में आग लग गई। टायर से निकली चिंगारी के कारण बस में आग लगी। चालक और परिचालक ने तत्परता दिखाते हुए सभी 45 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन बस पूरी तरह जलकर राख हो गई। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हरियाणा के गुरुग्राम से मध्य प्रदेश के पन्ना आ रही वीडियो कोच बस अग्निहादसे का शिकार हो गई। ग्वालियर के रायरू इलाके में सोमवार देर रात टायर से निकली चिंगारी ने देखते ही देखते पूरी बस को चपेट में ले लिया।
चालक-परिचालक ने तत्परता दिखाते हुए आनन-फानन में यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन बस आग के गोले में तब्दील हो गई। फायर ब्रिगेड ने दो गाड़ी पानी उपयोग कर आग को काबू में किया।
बस में 45 यात्री थे सवार
दरअसल, बस नंबर यूपी 93 सीटी 6747 सोमवार शाम गुरुग्राम से पन्ना के लिए निकली थी। उसमें कुल 45 यात्री सवार थे। रात डेढ़ बजे के करीब ग्वालियर के रायरू स्थित हाईवे पर चालक की नजर टायर से निकल रही चिंगारियों पर पड़ी तो उसने तुरंत बस रोक दी और यात्रियों को बाहर निकालने में मदद की। जैसे ही यात्री नीचे उतरे आग तेज हो गई और देखते ही देखते बस जलकर राख हो गई।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।