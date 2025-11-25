स्कूल में दुर्घटना... एसिड की बोतल फूटने से दो छात्राओं की आंखें झुलसी, स्वजन ने किया हंगामा

डिजिटल डेस्क, इंदौर। सोनकच्छ नगर के चमन बाजार स्थित शासकीय माध्यमिक स्कूल में सोमवार को लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया, जहां कक्षा में रखी एसिड की बोतल फूटने से दो मासूम छात्राओं की आंखें झुलस गईं। घटना के बाद स्कूल में अफरा-तफरी मच गई और परिजनों ने जमकर हंगामा किया।

कक्षा में रखी बोतल बनी हादसे का सबब जानकारी के अनुसार विद्यालय में बाथरूम की सफाई के लिए मंगवाया गया एसिड एक कक्षा की टेबल पर रखा हुआ था। उसी कक्षा में बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ा रही शिक्षिका ने जब टेबल को आगे-पीछे किया तो बोतल अचानक नीचे गिरकर फूट गई। फूटने के बाद एसिड उछलकर दीवारों के साथ-साथ बच्चों पर भी जा गिरा।

दो बच्चियों की आंखों में गया एसिड, हालत में सुधार एसिड की तीव्र वाष्प तीसरी कक्षा की 8 वर्षीय जीनत (पुत्री इकबाल) और 10 वर्षीय तस्मिया (पुत्री फैजान) की आंखों में चली गईं। तेज जलन से दोनों चीखने लगीं। शिक्षिकाओं ने तुरंत उन्हें सोनकच्छ सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां से गंभीर स्थिति को देखते हुए देवास रैफर किया गया।

इसके अलावा दो अन्य बच्चियों के हाथ और गाल पर भी एसिड के छींटे पड़े हैं।

परिजनों का हंगामा, लापरवाही के आरोप घटना की सूचना मिलते ही परिजन अस्पताल और स्कूल पहुंचे। उन्होंने स्कूल प्रशासन और शिक्षिकाओं पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोषियों पर मामला दर्ज करने की मांग की।

पुलिस को अस्पताल से तहरीर भेज दी गई है और जांच प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

विद्यार्थी करते हैं स्कूल की सफाई मौके पर पहुंचे अभिभावकों को कुछ विद्यार्थियों ने बताया कि स्कूल में चपरासी नहीं है, इसलिए बच्चे ही पूरा स्कूल साफ करते हैं। लड़के परिसर की सफाई करते हैं, जबकि छात्राएं अपनी कक्षाओं में झाड़ू लगाती हैं। यह खुलासा भी परिजनों के रोष का बड़ा कारण बना।