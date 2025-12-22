Language
    जयपुर: तेज रफ्तार कार ने पुलिसकर्मी को रौंदा, घटनास्थल पर ही मौत

    By Jagran News Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 04:00 AM (IST)

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के जयपुर जिले में तेज रफ्तार कार ने एक पुलिसकर्मी को रौंद दिया। हादसे में पुलिसकर्मी की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक पुलिसकर्मी राहुल उदयपुर में सुरक्षा अधिकारी के पद पर तैनात था। वह इन दिनों अवकाश पर जयपुर आया हुआ था।

    घटना जयपुर जिले के रायसर पुलिस थाना क्षेत्र की है। पुलिस फरार कार चालक की तलाश कर रही है। रायसर पुलिस थाना अधिकारी हेमराज सिंह ने बताया कि घटनास्थल से कुछ दूर मृतक सिपाही का घर बन रहा है। वह निर्माणाधीन मकान से अपने पैतृक घर भोजन करने के लिए जा रहा था। इसी दौरान दौसा-मनोहरपुर राजमार्ग पर सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने पुलिसकर्मी को टक्कर मार दी।

    कार चालक फरार

    टक्कर लगने से पुलिसकर्मी सड़क पर गिर गया। इसके बाद कार चालक पुलिसकर्मी को रौंदते हुए फरार हो गया। मौके से गुजर रहे वाहन चालकों की सूचना पर पुलिस ने शव को क्षेत्र के एक निजी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां रविवार को पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन को सौंप दिया गया।

