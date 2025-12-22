जयपुर: तेज रफ्तार कार ने पुलिसकर्मी को रौंदा, घटनास्थल पर ही मौत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के जयपुर जिले में तेज रफ्तार कार ने एक पुलिसकर्मी को रौंद दिया। हादसे में पुलिसकर्मी की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक पुलिसकर्मी राहुल उदयपुर में सुरक्षा अधिकारी के पद पर तैनात था। वह इन दिनों अवकाश पर जयपुर आया हुआ था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घटना जयपुर जिले के रायसर पुलिस थाना क्षेत्र की है। पुलिस फरार कार चालक की तलाश कर रही है। रायसर पुलिस थाना अधिकारी हेमराज सिंह ने बताया कि घटनास्थल से कुछ दूर मृतक सिपाही का घर बन रहा है। वह निर्माणाधीन मकान से अपने पैतृक घर भोजन करने के लिए जा रहा था। इसी दौरान दौसा-मनोहरपुर राजमार्ग पर सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने पुलिसकर्मी को टक्कर मार दी।