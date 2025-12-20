7 लाख की डील और कंप्यूटर हैक... दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा में पकड़ा गया 'हाईटेक' मुन्नाभाई
अलवर पुलिस ने दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा में नकल करते हुए एक अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया। अभ्यर्थी ने परीक्षा पास करवाने के लिए सात लाख रुपये में सौदा क ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थन की अलवर पुलिस ने संघ लोक सेवा आयोग (एसएससी) की ओर से आयोजित दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा में नकल करते हुए एक अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया है। अभ्यर्थी ने परीक्षा पास करवाने के लिए सात लाख रुपये में सौदा किया था।
आनलाइन परीक्षा में जिस कंप्यूटर से उसको पेपर देना था, उसे पहले ही हैक कर लिया गया था। ऐसे में उसके कंप्यूटर से सवालों के उत्तर खुद क्लिक हो रहे थे। परीक्षक ने शक होने पर उसको पकड़ा और जांच की।
जांच में नकल का मामला सही पाया गया तो उसको पुलिस के हवाले कर दिया गया। मामला अलवर के सदर पुलिस थाना क्षेत्र का है। अलवर ग्रामीण की पुलिस उप अधीक्षक शिवानी शर्मा ने बताया कि पकड़ा गया अभ्यर्थी अलवर जिले का निवासी सुरेंद्र सैनी है।
सुरेंद्र ने 17 दिसंबर को चिकानी स्थित एमआई टीआरसी कालेज में दिल्ली पुलिस में चालक पद की आनलाइन परीक्षा दी थी। पुलिस की प्रांरभिक जांच में सामने आया कि सुरेंद्र ने अपने ही गांव के एक युवक के साथ मिलकर नकल की योजना बनाई थी।
दोनों के बीच सात लाख में सौदा हुआ था। सौदा यह था कि उसका साथी कंप्यूटर हैक करेगा, जिससे सवालों के जवाब उसके कंप्यूटर की स्क्रीन पर वह बाहर से बैठकर देता रहेगा।
