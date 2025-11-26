Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    JCB की चपेट में आया सांप, दो सर्प मित्रों व डॉक्टर ने बचा लिया; लगाए गए 80 टांके

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 09:14 PM (IST)

    दिल्ली में, जेसीबी की चपेट में आकर एक कोबरा सांप घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने सर्प मित्रों को सूचित किया, जिन्होंने तुरंत डॉक्टर की मदद से सांप का रेस्क्यू किया। डॉक्टर ने सांप के सिर और पीठ पर 80 टांके लगाए। ऑपरेशन के बाद सांप स्वस्थ है और अब सर्प मित्रों की देखभाल में है।

    prefferd source google
    Hero Image

    एमपी में बचाई गई सांप की जान।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जेसीबी की चपेट में आकर घायल हुए एक सांप को दो सर्प मित्रों व डॉक्टर ने बचा लिया। सिर व पीछे की ओर 80 टांके लगाए गए हैं। विक्रम नगर इंडस्ट्रियल क्षेत्र में चल रहे कार्य के दौरान सांप घायल हो गया था। लोगों ने सर्प मित्रों को सूचना दी थी। जिसके बाद वह घायल सांप को लेकर पशु चिकित्सालय पहुंचे थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विक्रम नगर इंडस्ट्रियल क्षेत्र निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसमें जेसीबी का उपयोग किया जा रहा है। सोमवार रात को जेसीबी की चपेट में एक सांप आ गया था। सांप कोबरा प्रजाति का था। घायल अवस्था में सांप क्षेत्र में ही घूम रहा था। उसके सिर व पीछे की ओर काफी चोट लगी हुई थी। मंगलवार को क्षेत्र के लोगों ने सर्प मित्र राहुल व मुकुल को सूचना दी थी।

    80 टांके लगाकर की गई सांप की सर्जरी

    दोनों मौके पर पहुंचे और सांप को रेस्क्यू कर उदयन मार्ग स्थित पशु चिकित्सालय ले गए थे। जहां पशु चिकित्सक डॉ. मुकेश जैन सांप का दो घंटे तक जटिल ऑपरेशन किया था। सांप को 80 टांके लगाकर उसकी सर्जरी की गई। जिसके बाद सांप को सर्प मित्रों को ही दे दिया गया। ऑपरेशन के बाद सांप स्वस्थ अवस्था में है। ऑपरेशन में रवि राठौर, प्रशांत परिहार व अन्य कर्मचारी भी शामिल थे।

    यह भी पढ़ें: मध्य प्रदेश: सीधी में बाइक को टक्कर मारने के बाद स्कॉर्पियो की छत पर फंसा बच्चा, ड्राइवर ने कई किमी तक दौड़ाई कार