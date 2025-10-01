CG News: गरबा में पहुंचा मुस्लिम युवक, हिंदू संगठन ने तिलक लगा देवी के समक्ष कराया दंडवत

जेएनएन, जगदलपुर। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में नवरात्र के अवसर पर रोटरी क्लब द्वारा आयोजित गरबा कार्यक्रम में एक मुस्लिम युवक की उपस्थिति ने विवाद उत्पन्न कर दिया।

हिंदूवादी संगठन सनातन क्षेत्रीय मंच के सदस्यों ने युवक को पकड़कर माता की मूर्ति के समक्ष दंडवत प्रणाम कराया। युवक को तिलक लगाया गया, प्रसाद दिया गया और देवी के जयकारे लगवाए गए।

इस घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर भी बहुप्रसारित हो रहा है। प्रतिभागियों के पंजीकरण के दौरान संगठन को सूचना मिली कि शाकिब नवाब नामक युवक गरबा में शामिल हुआ है।

इसके बाद संगठन के सदस्य मौके पर पहुंचे और उसे माता की मूर्ति के सामने लाकर दंडवत कराया। शाकिब ने इस प्रक्रिया में कथित तौर पर सहयोग किया, जिसके बाद उसे कार्यक्रम से बाहर कर दिया गया।