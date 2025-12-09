जैकेट से सड़क पर गिरी 500 की गड्डी, पलक झपकते ही चोरों ने लपके नोट; शॉपिंग के लिए निकली मां-बेटी ने क्या किया?

डिजिटल डेस्क, जयपुर। राजस्थान की राजधानी और पिंक सिटी जयपुर में पिछले हफ्ते एक अजीब वाकया हुआ। यहां शादी की शॉपिंग कर रही मां-बेटी बाइक सवार चोरों की शिकार हो गईं, जिन्होंने उनसे 50 हजार रुपये कैश छीन लिए। असल में यह मामला स्नैचिंग का नहीं था, लेकिन यह एक अजीब इत्तेफाक वाली चोरी थी, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

जयपुर में हुई चौंकाने वाली चोरी दरअसल, पिछले हफ्ते जयपुर के बरकत नगर इलाके में एक मां-बेटी शादी की शॉपिंग के लिए गई थीं। इस दौरान जब वह भीड़ भरे बाजार से गुजर रही थीं तो मां ने पहनने के लिए अपने हाथ में रखे जैकेट को खोला और इस दौरान बिना पता लगा जैकेट में रखा कैश का बंडल सड़क पर गिर गया। वहीं, इस दौरान सड़क से गुजर रहे चोरों, जिनकी पहचान लोकेश उर्फ छोटू और आलोक के तौर पर हुई है, ने पैसे देख लिए।

बस फिर क्या था आरोपियों ने बाइक रोक थी और एक आरोपी बाइक से तुरंत उतर गया और सड़क पर जाकर नोटों की गड्डी उठा लिया। वहीं, अचानक से बाइक से उतरते चोर को देखकर मां को थोड़ा शक हुआ और जैसे ही आरोपी ने नोट का बंडल उठाया, तो मां का शक यकीन में बदल गया। आरोपी नोटों की गड्डी उठाकर फटाफटा बाइक पर बैठ गया, वहीं इधर मां-बेटी ने चोरों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह अपने कोशिश में नाकामयाब साबित रहीं।