बलात्कार के आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए रचा आत्महत्या का नाटक, हुआ गिरफ्तार

जागरण, संवाददाता। राजस्थान पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या का नाटक रचने के आरोप में अजमेर से गिरफ्तार किया है। आरोपी रामलाल भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर का रहने वाला है। दरअसल, पुलिस को पहले यह सूचना मिली थी कि रामलाल पुल से कूद गया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पुल से एक बाइक बरामद की। जिसके थैले में सुसाइड नोट के साथ आधार कार्ड की फोटो कापी, पासपोर्ट साइज फोटो भी मिले।

इसके बाद पुलिस ने नगर निगम की स्पेशल सुरक्षा फोर्स के सदस्यों की सहायता ली और रामलाल की तलाश की, लेकिन कोई शव नहीं मिला। पुलिस से बचने के लिए कर रहा था नाटक बरामद दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान, पुलिस को पता चला कि रामलाल भीलवाड़ा के जहाजपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज बलात्कार के एक मामले में आरोपी था। इससे यह संदेह पैदा हुआ कि यह सब पुलिस से बचने के लिए किया गया एक नाटक था।