'यह सिर्फ गिर ही दे सकता है', सफारी रूट पर एक साथ टहलता दिखा 11 शेरों का विशाल समूह

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वन्यजीव प्रेमियों के लिए 'जंगली राज्य' साबित हो चुके गिर के जंगल से एक बेहद अद्भुत और रोमांचक दृश्य सामने आया है। आमतौर पर गिर सफारी में एक-दो शेरों को देखना भी बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, लेकिन आज सफारी रूट पर 11 शेरों का एक बड़ा समूह शांति से टहलता हुआ दिखाई दिया। य

ह दुर्लभ नजारा हाल ही में गिर जंगल सफारी के सूखे रास्ते पर देखने को मिला। ड्राइवर वकार रानिया की जिप्सी में सवार पर्यटक इस विशाल झुंड को देखकर हैरान रह गए। पर्यटक हुए रोमांचित पर्यटकों ने कहा, "आमतौर पर 4-5 शेरों का समूह दिखाई देता है, लेकिन 11 शेरों के इस विशाल झुंड को देखकर हर कोई रोमांचित था। इतने सारे डेलमेशियन शेरों को एक साथ करीब से देखना जीवन में एक बार मिलने वाला अनुभव है जो केवल गिर ही दे सकता है।"