'यह सिर्फ गिर ही दे सकता है', सफारी रूट पर एक साथ टहलता दिखा 11 शेरों का विशाल समूह
गिर के जंगल में 11 शेरों का एक बड़ा झुंड सफारी मार्ग पर शांति से टहलता हुआ दिखाई दिया। आमतौर पर एक-दो शेर देखना भी बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, लेकिन इतने सारे शेरों को एक साथ देखकर पर्यटक रोमांचित हो गए। यह दुर्लभ नज़ारा गिर जंगल सफारी के सूखे रास्ते पर देखने को मिला, जिसे पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। गिर में शेरों के बड़े परिवार पाए जाते हैं, जो संरक्षण की सफलता का प्रमाण है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वन्यजीव प्रेमियों के लिए 'जंगली राज्य' साबित हो चुके गिर के जंगल से एक बेहद अद्भुत और रोमांचक दृश्य सामने आया है। आमतौर पर गिर सफारी में एक-दो शेरों को देखना भी बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, लेकिन आज सफारी रूट पर 11 शेरों का एक बड़ा समूह शांति से टहलता हुआ दिखाई दिया। य
ह दुर्लभ नजारा हाल ही में गिर जंगल सफारी के सूखे रास्ते पर देखने को मिला। ड्राइवर वकार रानिया की जिप्सी में सवार पर्यटक इस विशाल झुंड को देखकर हैरान रह गए।
पर्यटक हुए रोमांचित
पर्यटकों ने कहा, "आमतौर पर 4-5 शेरों का समूह दिखाई देता है, लेकिन 11 शेरों के इस विशाल झुंड को देखकर हर कोई रोमांचित था। इतने सारे डेलमेशियन शेरों को एक साथ करीब से देखना जीवन में एक बार मिलने वाला अनुभव है जो केवल गिर ही दे सकता है।"
कैमरे में कैद किया अद्भुत दृश्य
शेर आमतौर पर अकेले या छोटे समूहों में देखे जाते हैं, लेकिन गिर में शेरों के बड़े परिवार पाए जाते हैं, जो उनके प्रजनन और संरक्षण की सफलता को दर्शाता है। 11 शेरों का यह समूह इसी का प्रमाण है। पर्यटकों ने इस अद्भुत क्षण को तुरंत अपने कैमरों में कैद कर लिया। शेर की दहाड़ न केवल शक्ति का प्रतीक है, बल्कि गिर के शांत जंगल की धड़कन भी है। जो पर्यटकों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव बना हुआ है।
गुजरात के गिरी में दिखा 11 शेरों का विशाल झुंड। pic.twitter.com/aXaxV0aDiQ— abhishek pratap (@Ajababhishek) November 25, 2025
