गुजरात: 9वीं मंजिल से डॉक्टर ने छलांग लगाकर दी जान, दो महीने बाद होनी थी शादी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। शुक्रवार 21 नवंबर को शाम करीब 7:15 बजे सूरत के सरथाना में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की 9वीं मंजिल पर बने चाय पार्टनर कैफे से एक फिजियोथेरेपी डॉक्टर ने छलांग लगा दी। लोकल पुलिस ने डॉक्टर के सुसाइड की जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

महिला डॉक्टर की दो महीने बाद शादी भी होने वाली थी। महिला अक्सर अपने मंगेतर के साथ चाय पार्टनर कैफे जाया करती थी। वह एक क्लिनिक चलाती थी। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक, 28 साल की राधिका जमनभाई कोटाडिया जामनगर जिले के कलावड तालुका के मोती भेगड़ी गांव की रहने वाली थीं. वह फिलहाल सूरत के सरथाना में श्यामधाम मंदिर के पास विश्व रेजीडेंसी में अपने परिवार के साथ रह रही थीं।

उसके परिवार में माता-पिता और एक भाई है। मृतक के पिता एक डायमंड फैक्ट्री में जेम आर्टिस्ट का काम करते थे। वही राधिका सरथाणा के जकातनाका में विकास शॉपर्स की पहली मंजिल पर अपना श्रीजी फिजियो क्लिनिक चलती थी। छह महीने पहले हुई थी सगाई छह महीने पहले राधिका की सगाई हुई थी और 19 फरवरी 2026 को उसकी शादी होने वाली थी। राधिका 21 नवंबर को अपने डेली रूटीन के हिसाब से क्लिनिक गई थी। उसके बाद वह दोपहर में क्लिनिक लौट आई और शाम को ऑफिस स्टाफ को योगी चौक जाने की बात कहकर निकल गई।

शाम को राधिका सरथाना जकातनाका के पास सरथाना बिजनेस हब की 9वीं मंजिल पर चाय पार्टनर कैफे गई। इस दौरान राधिका अचानक कुर्सी से उठी, रेलिंग पर चढ़ी और नीचे कूद गई। किसी चीज के जोर से जमीन पर टकराने की आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़कर आए।

9वीं मंजिल से लगाई छलांग राधिका की मौके पर ही मौत हो गई। बेटी की मौत से परिवार में मातम है। परिवार के लोग भी मौके पर पहुंचे. पुलिस को घटना की जानकारी देने के बाद PI चावड़ा समेत स्टाफ मौके पर पहुंचा। बाद में पुलिस ने मृतक राधिका को कब्जे में लेकर उसकी बॉडी को पोस्टमॉर्टम के लिए स्मीमेर हॉस्पिटल भेज दिया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।