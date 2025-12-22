Language
    भिखारी बन काट रहा था फरारी... हिस्ट्रीशीटर की हत्या के आरोपित को पुलिस ने यूं धर दबोचा

    By Jagran News Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 06:00 AM (IST)

    राजस्थान के झुंझुनूं में हिस्ट्रीशीटर की हत्या का आरोपित जयपुर में भिखारी बनकर फरारी काट रहा था। 50 हजार रुपये के इनामी आरोपित दीपक मानसरिया ने पुलिस ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान के झुंझुनूं में एक हिस्ट्रीशीटर की हत्या का आरोपित जयपुर में भिखारी बनकर फरारी काट रहा था। 50 हजार रुपये के इनामी आरोपित ने पुलिस से बचने के लिए अपना सिर मुंडवा लिया था। वह जयपुर में हनुमान मंदिर के बाहर कटोरा लेकर भीख मांग रहा था।

    पुलिस ने रविवार को आरोपित दीपक मानसरिया को गिरफ्तार कर लिया। झुंझुनूं के जिला पुलिस अधीक्षक बृजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि क्षेत्र के एक हिस्ट्रीशीटर डेविड की करीब तीन माह पहले हत्या हो गई थी। हत्या का आरोपित दीपक फरार चल रहा था।

    पुलिस को कैसे मिला आरोपित का सुराग

    पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दीपक जयपुर के एक मंदिर में भिखारी बनकर फरारी काट रहा है। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची तो वह फटे-पुराने कपड़े पहनकर भीख मांग रहा था। फरारी काटने के लिए वह पिछले माह दिल्ली में भी रहा था।

    दो दिनों तक रखी निगरानी

    पुलिस पिछले दो दिन से दीपक पर निगरानी रख रही थी। रविवार को उसको गिरफ्तार कर लिया गया। हिस्ट्रीशीटर डेविड और दीपक के बीच पुरानी दुश्मनी थी। इसी कारण दीपक ने डेविड की हत्या कर दी थी। दीपक के खिलाफ अन्य कई मामले पहले से भी दर्ज हैं।

