    भाग रहे दुष्कर्म के आरोपित को महिला पुलिसकर्मी ने गोली मारकर घायल किया

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 01:59 AM (IST)

    गुजरात के गांधीनगर में चार वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपित ने भागने की कोशिश की। महिला पुलिसकर्मी ने पैर में गोली मारकर उसे पकड़ लिया। पुलिस ...और पढ़ें

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है।


    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात के गांधीनगर में चार वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपित ने भागने का प्रयास किया। इस दौरान वहां मौजूद महिला पुलिसकर्मी ने पैर में गोली मारकर उसे दबोच लिया।

    पुलिस उसे लेकर जब घटना स्थल पर गई थी, उसी समय आरोपित ने भागने का प्रयास किया। सेक्शन-21 पुलिस स्टेशन की निरीक्षक लता देसाई ने बताया कि आरोपित राम यादव अस्पताल में भर्ती है।

    4 चाल की बच्ची का किया दुष्कर्म

    15 दिसंबर की रात को आरोपित ने एक चार वर्षीय बच्ची का अपहरण कर लिया था। एक सुनसान स्थान पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची ने अपनी मां को पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद इस मामले का पर्दाफाश हुआ।

