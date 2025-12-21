Language
    रिलेशनशिप का किया विरोध तो नाबालिग बेटी ने पिता को खिलाई बेहोशी की दवा, फिर प्रेमी से करवा दी हत्या

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 01:53 PM (IST)

    गुजरात के वडोदरा में एक नाबालिग लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या करवा दी। पिता द्वारा प्रेम प्रसंग का विरोध करने पर लड़की ने माता- ...और पढ़ें

    प्रेम प्रसंग के चलते बेटी ने प्रेमी से करवाई पिता की हत्या

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात के वडोदरा से एक बाप-बेटी के रिश्ते को कलंकित करने का मामला सामने आया है। जहां कथित तौर पर एक किशोरी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने बाप की हत्या करवा दी। इसके पीछे की वजह बेटी के प्रेम प्रसंग का पिता द्वारा विरोध बताया जा रहा है।

    दरअसल, वडोदरा के पडरा गांव में 17 साल की लड़की ने अपने प्रमी के साथ मिलकर पिता शाना चवड़ा की हत्या की साजिश रची। इसके बाद रंजीत ने अपनी प्रेमिका के बाप को चाकू से गोदकर मार डाला।

    बेहोशी की दवा खिलाकर प्रेमी को बुलाया

    जानकारी के अनुसार लड़की ने गुरुवार की रात अपने माता-पिता के खाने में बेहोशी की दवा मिला दी। इसके बाद जब माता-पिता बेहोश हो गए, तो उसने रात में अपने प्रेमी को फोन किया। इसके बाद युवक अपने एक साथी के साथ घर पहुंचा और अपने प्रेमिका के पिता शाना चावड़ा पर बार-बार चाकू से हमला किया, जबकि लड़की उस कमरे की खिड़की से इस घातक हमले को देखती रही जिसमें उसे बंद कर दिया गया था।

    इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, मृतक के भाई की सूचना पर शुक्रवार, 19 दिसंबर को पुलिस मौके पर पहुंची, जहां शव बरामद किया गया। परिवार की शिकायत के आधार पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। शुरुआती जांच में ही पुलिस को मृतक की नाबालिग बेटी पर शक हुआ। पूछताछ और सबूतों के आधार पर सामने आया कि हत्या एक सोची-समझी साजिश का हिस्सा थी।

    मारने की पहले भी कोशिश कर चुकी थी बेटी

    वडोदरा के एसपी सुशील अग्रवाल ने बताया कि पिता दोनों बेटियों के प्रेम विवाह का सख्त विरोध कर रहे थे। बड़ी बेटी भी उनकी मर्जी के खिलाफ शादी कर चुकी थी, इसलिए वे छोटी बेटी के संबंध को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। एसपी ने बताया लड़की ने तीन दिन में तीन बार माता-पिता को बेहोश करने की कोशिश की। 16 दिसंबर से शुरू हुई इस कोशिश में पहले दो प्रयास नाकाम रहे। पहले दिन उसने पानी में नींद की गोलियां मिलाईं, लेकिन मां को स्वाद अजीब लगा और उन्होंने नहीं पिया।


    लेकिन आखिरकर गुरुवार के दिन उसका प्रयास सफल रहा। इसके बाद लड़की ने अपने साथियों को फोन किया और जिसके बाद इन सबने मिलकर उसके पिता की हत्या कर दी।

     