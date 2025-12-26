मध्य प्रदेश के देवास में क्रोध बना जान को खतरा, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के विरोध में दंपती झुलसे; महिला गंभीर
क्षणिक क्रोध और उत्तेजना जीवन के लिए भी खतरा बन सकती है। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश में देवास जिले के सतवास में सामने आया है। अतिक्रमण बताकर घर तोड़े ...और पढ़ें
जेएनएन, देवास। क्षणिक क्रोध और उत्तेजना जीवन के लिए भी खतरा बन सकती है। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश में देवास जिले के सतवास में सामने आया है। अतिक्रमण बताकर घर तोड़े जाने का विरोध कर रहे दंपती ने आत्मदाह की चेतावनी दी। पति ने तीली जला ली।
एक अन्य महिला ने पेट्रोल भरी बोतल थमाने की कोशिश की और इससे आग भड़क गई। डाक्टरों के अनुसार पत्नी जयश्री 65 प्रतिशत और पति संतोष 45 प्रतिशत झुलस गए। इंदौर के निजी अस्पताल में दोनों का उपचार चल रहा है। जयश्री के स्वांस नली में सूजन है, उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है।
दरअसल, निर्माणाधीन मकान से मोहल्ले की नाली बंद हो गई थी, जिसकी शिकायत पर तहसीलदार अरविंद दिवाकर और नगर परिषद सीएमओ चुन्नीलाल जूनवाल के नेतृत्व में टीम बुधवार शाम कार्रवाई करने पहुंची थी, तभी यह घटना हो गई। कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने दोनों अधिकारियों को निलंबित कर दिया है।
वहीं, ब्राह्मण समाज ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर घटना की न्यायालयीन जांच कराने और तहसीलदार दिवाकर पर एफआइआर दर्ज कराते हुए उन्हें सेवा से हटाने की मांग की है। सोनी परिवार द्वारा किए गए अतिक्रमण को बुलडोजर से ध्वस्त कराने की मांग की है।
फायरिंग करने पर सोनी दंपती पर एफआइअर
इसी मामले से जुड़े घटनाक्रम में बुधवार देर शाम हुई हवाई फायर को लेकर भी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने नारायण सोनी और उनकी पत्नी रानी सोनी पर मारपीट, गाली-गलौज, धमकाने, हवाई फायर करने की धाराओं में केस दर्ज किया है।
फायरिंग के बाद महिला ने खुद थाने जाकर पुलिस को बंदूक सौंपी थी। दावा किया था कि आत्मरक्षा में फायर करना पड़ा। घटनास्थल पर दूसरे दिन भी पुलिस बल तैनात रहा।
जांच के लिए विशेष टीम गठित की गई है। इसकी रिपोर्ट के अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। -संजीव कुमार जैन, अपर कलेक्टर, देवास
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।