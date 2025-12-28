Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    मध्य प्रदेश में पिता की बंदूक से खेल रहे बच्चे से गोली चली, नौ वर्षीय दोस्त की मौत

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 06:59 AM (IST)

     मध्य प्रदेश में मुरैना जिले के पोरसा कस्बे में शनिवार रात लाइसेंसी बंदूक से चली गोली ने नौ वर्षीय ऋषभ तोमर की जान ले ली। बंदूक लोकेंद्र तोमर की है। ऋ ...और पढ़ें

    Hero Image

    मध्य प्रदेश में पिता की बंदूक से खेल रहे बच्चे से गोली चली, नौ वर्षीय दोस्त की मौत (सांकेतिक तस्वीर)

    जेएनएन, मुरैना। मध्य प्रदेश में मुरैना जिले के पोरसा कस्बे में शनिवार रात लाइसेंसी बंदूक से चली गोली ने नौ वर्षीय ऋषभ तोमर की जान ले ली। बंदूक लोकेंद्र तोमर की है। ऋषभ का परिवार उनके मकान में किराये से रहता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस के मुताबिक शनिवार रात 8:30 बजे लोकेंद्र तोमर कमरे में सो रहे थे, तभी उनका 11 साल का बालक उनकी 315 बोर की लाइसेंसी बंदूक से खेलने लगा। पास में ऋषभ तोमर भी खेल रहा था। ट्रिगर दबने से गोली चली और ऋषभ को लग गई। इससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

     

    वहीं स्वजन ने कहा कि खेलते समय बच्चे की चूक से फायर हुआ, लेकिन लोडेड बंदूक उसे खेलने को किसने दी, यह जवाब किसी के पास नहीं था।