मध्य प्रदेश में पिता की बंदूक से खेल रहे बच्चे से गोली चली, नौ वर्षीय दोस्त की मौत
जेएनएन, मुरैना। मध्य प्रदेश में मुरैना जिले के पोरसा कस्बे में शनिवार रात लाइसेंसी बंदूक से चली गोली ने नौ वर्षीय ऋषभ तोमर की जान ले ली। बंदूक लोकेंद्र तोमर की है। ऋषभ का परिवार उनके मकान में किराये से रहता है।
पुलिस के मुताबिक शनिवार रात 8:30 बजे लोकेंद्र तोमर कमरे में सो रहे थे, तभी उनका 11 साल का बालक उनकी 315 बोर की लाइसेंसी बंदूक से खेलने लगा। पास में ऋषभ तोमर भी खेल रहा था। ट्रिगर दबने से गोली चली और ऋषभ को लग गई। इससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
वहीं स्वजन ने कहा कि खेलते समय बच्चे की चूक से फायर हुआ, लेकिन लोडेड बंदूक उसे खेलने को किसने दी, यह जवाब किसी के पास नहीं था।
