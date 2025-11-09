पश्चिम बंगाल: हुगली में 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म का आरोप, BJP बोली- सच्चाई छिपा रही पुलिस
पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में एक चार साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। बच्ची को गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले को लेकर बीजेपी ने ममता सरकार और पुलिस प्रशासन पर निशाना साधा है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर में चार साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है। जहां मच्छरदानी लगाकर परिवार के साथ सो रही 4 साल को अगवा कर शारीरिक और यौन शोषण किया गया है। भाजपा नेता सुभेंदु अधिकारी ने एक्स पर जानकारी दी कि तारकेश्वर में चार साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है।
भाजपा नेता सुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी साझा करते हुए लिखा कि तारकेश्वर में चार साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है। परिवार पुलिस स्टेशन भागा, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। अस्पताल ले जाया गया - चंदननगर रेफर कर दिया गया। तारकेश्वर पुलिस अपराध को दबाने में लगी है।
नकली कानून-व्यवस्था
उन्होंने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा कि यह ममता बनर्जी के बेलगाम शासन का असली चेहरा है। एक बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो गई, फिर भी पुलिस सच्चाई को दबाकर राज्य की नकली कानून-व्यवस्था की छवि को बचा रही है। क्या वे पुलिस अधिकारी हैं या ममता बनर्जी के चाटुकार? ऐसा लगता है कि तारकेश्वर पुलिस कानून की रक्षा करने की अपनी शपथ भूल गई है। ममता बनर्जी, आप एक असफल मुख्यमंत्री हैं। आपके शासन में, पश्चिम बंगाल की कानून-व्यवस्था चरमरा गई है।
हर बार एक ही कहानी: बलात्कार → एफआईआर न होना/देरी से दर्ज होना → अस्पताल रेफर करना → मीडिया ब्लैकआउट → टीएमसी नेताओं का पर्दाफाश। ममता बनर्जी, आपके राजनीतिक अस्तित्व के लिए और कितनी मासूम बेटियों की जान कुर्बान/नष्ट करनी पड़ेगी?
क्या है पूरा मामला?
एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार रात वे मच्छरदानी लगाकर सो रहे थे। शनिवार सुबह तड़के कुछ अज्ञात बदमाशों ने उनकी मच्छरदानी काटकर सोती हुई बच्ची को अगवा कर लिया और भाग गए। घटना के बाद परिजनों ने बच्ची की तलाश शुरू की। दोपहर में बच्ची तारकेश्वर रेलवे के ऊंचे नाले के पास खून से लथपथ और गंभीर हालत में मिली। बच्ची को गंभीर हालत में तारकेश्वर ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।
