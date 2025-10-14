इंजीनियरिंग की छात्रा से घर में घुसकर दुष्कर्म, आरोपी सहपाठी गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। महानगर के आनंदपुर इलाके में इंजीनियरिंग की छात्रा से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने मंगलवार को उसके सहपाठी को गिरफ्तार किया है। मालूम हो कि छात्रा ने गत आठ अक्टूबर को थाने में दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उसने कहा था कि गत 26 सितंबर को आनंदपुर स्थित उसके फ्लैट में उसके एक सहपाठी ने उसके साथ दुष्कर्म किया।

दुष्कर्म के बाद उसे डरा-धमकाकर अपने घर चले जाने को कहा। उसका घर दूसरे राज्य में है। वह घबराकर अपने घर चली गई और लोक-लाज के डर से किसी को कुछ नहीं कहा। बाद में थोड़ी हिम्मत हुई तो घरवालों को सारी बातें बताई। इसके बाद वह स्वजनों के साथ कोलकाता लौटी और थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई। पुलिस गिरफ्तार युवक से पूछताछ कर रही है।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को दुर्गापुर सामूहिक दुष्कर्म की घटना में भाजपा के धरने में हस्तक्षेप नहीं किया। कोर्ट ने पुलिस को कानून के मुताबिक काम करने को कहा। इस घटना के विरोध में भाजपा मेडिकल कालेज के सामने धरना कार्यक्रम कर रही है। वह 19 अक्टूबर तक कार्यक्रम करना चाहती हैं, लेकिन पुलिस ने कथित तौर पर अनुमति नहीं दी। भाजपा ने धरना जारी रखने की अनुमति मांगने के लिए मंगलवार को हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।