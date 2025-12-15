कर्नाटक में छत्रपति शिवाजी महाराज की 25 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रविवार को कर्नाटक के अथानी में छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य 25 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया।

इस अवसर को ऐतिहासिक बताते हुए सिंधिया ने कहा कि यह केवल प्रतिमा का अनावरण नहीं, बल्कि भारत के स्वाभिमान, साहस और हिंदवी स्वराज की चेतना को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का संकल्प है।

'शिवाजी महाराज के पराक्रम की साक्षी अथानी और बेलगावी की भूमि'

सिंधिया ने कहा कि बेलगावी और अथानी की भूमि शिवाजी महाराज के पराक्रम की साक्षी रही है। दक्षिण भारत में उनके अभियानों के दौरान इस क्षेत्र का अत्यंत सामरिक महत्व रहा। शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण इतिहास, परंपरा और वर्तमान को जोड़ने वाला गौरवपूर्ण क्षण है।