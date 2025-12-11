Language
    Indigo Crisis: ग्वालियर एयरपोर्ट पर उड़ान सेवाएं प्रभावित, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया डेढ़ घंटे तक फंसे

    By Ravindra Soni Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 02:11 AM (IST)

    ग्वालियर में इंडिगो फ्लाइट संकट से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। ग्वालियर-मुंबई फ्लाइट 13 दिसंबर तक स्थगित है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ...और पढ़ें

    डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। ग्वालियर में जारी इंडिगो फ्लाइट संकट (Indigo Crisis) ने यात्रियों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। बुधवार को जहां इंडिगो की ग्वालियर–दिल्ली उड़ान सामान्य रूप से चली, वहीं ग्वालियर-मुंबई फ्लाइट को 13 दिसंबर तक स्थगित कर दिया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इसकी आधिकारिक जानकारी साझा की।

    दिल्ली से ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी फ्लाइट देरी की स्थिति पर प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि उन्हें स्वयं एयरपोर्ट पर करीब डेढ़ घंटे इंतजार करना पड़ा।

    एयरपोर्ट डायरेक्टर लोकेश यादव के अनुसार, मुंबई-ग्वालियर और ग्वालियर-मुंबई उड़ानों का संचालन फिलहाल एयरलाइन कंपनी द्वारा रोका गया है। हालांकि बेंगलुरु-ग्वालियर-बेंगलुरु और दिल्ली-ग्वालियर-दिल्ली फ्लाइट्स पूर्व निर्धारित समय के अनुसार सुचारू रूप से जारी हैं, जिससे प्रमुख रूट प्रभावित नहीं हो रहे।

    एयरपोर्ट डायरेक्टर ने बताया कि यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए एयरलाइन सभी प्रभावित यात्रियों को पहले से ही सूचित कर रही है, ताकि वे अपनी यात्रा योजनाओं में आवश्यक बदलाव कर सकें। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इस स्थिति पर निरंतर नजर रखे हुए है और एयरलाइन के साथ समन्वय कर रहा है, ताकि किसी भी यात्री सेवा पर असर न पड़े। एयरपोर्ट पर सुरक्षा, चेक-इन और अन्य सभी मूलभूत सेवाएं पूरी तरह उपलब्ध हैं।'