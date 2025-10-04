Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रायपुर में सराफा व्यापारी से गन प्वाइंट पर लूट, 86 किलो चांदी के जेवरात लेकर बदमाश फरार

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 04:01 PM (IST)

    रायपुर के सदर बाजार इलाके में एक बड़ी लूट की घटना सामने आई है। बदमाशों ने शिवा ट्रेडर्स के मालिक राहुल गोयल को गनपॉइंट पर बंधक बनाकर 86 किलो चांदी के आभूषण लूट लिए। पुलिस CCTV फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश कर रही है और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बदमाशों ने व्यापारी को बेहोश करके डकैती को अंजाम दिया।

    prefferd source google
    Hero Image
    रायपुर में में सराफा व्यापारी से 86 किलो चांदी की लूट

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी में अपराधियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए सराफा व्यापारी से करीब 86 किलो चांदी के आभूषण लूट लिए। घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के सदर बाजार इलाके की है।

    बदमाशों ने व्यापारी को गन प्वॉइंट पर बंधक बनाया, उसके हाथ-पैर बांध दिए और बेहोश करने के लिए संदिग्ध वस्तु सुंघा दी। इसके बाद ज्वेलरी शॉप से भारी मात्रा में चांदी लूटकर फरार हो गए।

    शिवा ट्रेडर्स के मालिक को बनाया निशाना

    पुलिस के मुताबिक, पीड़ित व्यापारी का नाम राहुल गोयल है और उनकी दुकान शिवा ट्रेडर्स ज्वेलर्स के नाम से संचालित होती है। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 4 बजे अज्ञात बदमाश दुकान पर पहुंचे और हथियार के बल पर गेट खुलवाया। इसके बाद व्यापारी को बेहोश कर डकैती को अंजाम दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

    वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। आसपास के इलाकों में लगे CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं, ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है।

    यह भी पढ़ें- गोदाम न दुकान, वेंडर ले रहे करोड़ों का भुगतान,यहां मनरेगा में मची है लूट,अधिकारियों ने दे रखी है छूट