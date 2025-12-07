कोलकाता हवाई अड्डे पर इंडिगो की 76 उड़ानें रद, यात्री परेशान

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कोलकाता स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार को इंडिगो की 76 उड़ानें रद कर दी गईं। अधिकारियों ने बताया कि रद की गई उड़ानों में से 53 यहां से रवाना होने वाली थी जबकि 23 उड़ानों का गंतव्य कोलकाता था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कोलकाता हवाई अड्डे ने रविवार को एक्स पर पोस्ट कर कहा कि इंडिगो की 129 उड़ानों को प्रस्थान करना था जबकि 97 को यहां उतरना था। इनमें से क्रमश: 53 और 23 उड़ानों को रद करना पड़ा है। एक दिन पहले, शनिवार को इंडिगो ने कोलकाता हवाई अड्डे से 41 उड़ानें रद की गई थीं, जबकि शुक्रवार को 47 उड़ानें रद हुई थीं।