कोलकाता हवाई अड्डे पर इंडिगो की 76 उड़ानें रद, यात्री परेशान
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कोलकाता स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार को इंडिगो की 76 उड़ानें रद कर दी गईं। अधिकारियों ने बताया कि रद की गई उड़ानों में से 53 यहां से रवाना होने वाली थी जबकि 23 उड़ानों का गंतव्य कोलकाता था।
कोलकाता हवाई अड्डे ने रविवार को एक्स पर पोस्ट कर कहा कि इंडिगो की 129 उड़ानों को प्रस्थान करना था जबकि 97 को यहां उतरना था। इनमें से क्रमश: 53 और 23 उड़ानों को रद करना पड़ा है। एक दिन पहले, शनिवार को इंडिगो ने कोलकाता हवाई अड्डे से 41 उड़ानें रद की गई थीं, जबकि शुक्रवार को 47 उड़ानें रद हुई थीं।
यात्रियों ने क्या कहा?
कई यात्रियों ने कहा कि उड़ानों का समय कई बार बदलने के बाद जब वे हवाईअड्डे पहुंचे तो उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। एक यात्री ने कहा कि मैंने रविवार को मुंबई जाने की योजना बनाई थी और वहां जरूरी काम था। लेकिन तीन बार समय बदलने के बाद उड़ान रद कर दी गई और अगली उपलब्ध टिकट की कीमत हमारी पुरानी टिकट की कीमत से तीन गुना अधिक थी।
