फर्जी NIA अफसर बन 70 साल के बुजुर्ग को किया डिजिटल अरेस्ट, ठग लिए करोड़ों रुपये 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पुणे के एक 70 साल के आदमी को साइबर जालसाजों ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) और एंटी टेररिज्म स्क्वाड (एटीएस) के अधिकारी बनकर 'डिजिटल अरेस्ट' कर लिया और उससे 1.44 करोड़ रुपये ठग लिए। इस बात की जानकारी पुलिस ने शनिवार को दी।

साइबर पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के अनुसार, आदमी की परेशानी तब शुरू हुई जब उसे 23 सितंबर को एक आदमी का फोन आया जिसने खुद को मुंबई से इंस्पेक्टर बताया। पुलिस ने एफआईआर का हवाला देते हुए बताया कि उस आदमी ने पीड़ित को बताया कि एटीएस की लखनऊ यूनिट ने एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया है, जो शिकायतकर्ता के नाम पर बैंक खातों का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए करता था।

'वीडियो कॉल एक्टिव रखने के लिए डाला दबाव' पुलिस अधिकारी ने बताया, "बाद में, पुलिस की वर्दी पहने एक और आदमी ने उससे वीडियो कॉल पर बात की और बताया कि आगे की जांच एनआईए चीफ करेंगे। इस दौरान, पीड़ित को वीडियो कॉल एक्टिव रखने के लिए कहा गया। डर के मारे, उसने ऑनलाइन ठगों के अकाउंट में 1.44 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए।"