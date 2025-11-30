मुर्शिदाबाद में कटहल के बगीचे से 70 सॉकेट बम बरामद, किया गया निष्क्रिय; बांग्लादेश बोर्डर से सटा है इलाका
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के डोमकल इलाके में, बांग्लादेश सीमा के निकट, पुलिस ने एक कटहल के बगीचे से लगभग 60-70 जीवित सॉकेट बम बरामद किए। विश्वसनीय सूचना पर कार्रवाई करते हुए डोमकल थाने की टीम ने कुपिला विश्वासपाड़ा में छापेमारी की। बम निरोधक दस्ते ने सभी बमों को निष्क्रिय कर दिया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।
राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बांग्लादेश की सीमा से लगे बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के डोमकल इलाके में एक कटहल के बगीचे में छिपाकर रखे गए लगभग 60-70 जीवित साकेट बम से भरे तीन प्लास्टिक कंटेनर पुलिस ने रविवार को बरामद किए।
जिले के एक पुलिस अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि विश्वसनीय सूत्र से मिली जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए डोमकल थाने की टीम ने सुबह कुपिला विश्वासपाड़ा में छापेमारी की।
जांच में जुटी पुलिस
कटहल के बगीचे से बड़ी संख्या में बमों की बरामदगी के बाद तुरंत बम निरोधक दस्ते को भी सूचित किया गया। बाद में बम निरोधक दस्ते ने सभी बमों को निष्क्रिय कर दिया। बगीचे में इन बमों को किसने और किस उद्देश्य से छिपाकर रखा था, पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है।
