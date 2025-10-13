जयपुर में हैरान करने वाला मामला, स्कूल के शौचालय में 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म; आरोपी गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान की राजधानी जयपुर से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां पर एक व्यक्ति पर एक बच्ची के साथ बलात्कार का आरोप लगा है।

पुलिस के अनुसार, आरोपी कथित तौर पर एक निजी विद्यालय में घुसा और एक शौचालय में घुस गया था। यहां उसने एक सात साल की बच्ची को पकड़ लिया और उसके साथ बलात्कार किया।

पीड़िता ने शिक्षिका को बताई आपबीती

पीड़िता छात्रा ने बच्ची को इस घटना के बारे में जानकारी दी। इसके बाद पीड़िता के माता-पिता को विद्यालय प्रशासन ने सूचना दी। इस घटना को लेकर गांधी नगर थाने के प्रभारी ने बताया कि सूचना के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है।