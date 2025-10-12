राजस्थान के अलवर में मॉब लिंचिंग, एक युवक पर दर्जन से अधिक लोगों ने धारदार हथियार से किया हमला
राजस्थान के अलवर में मॉब लिंचिंग की घटना सामने आई है, जहाँ अपने भाई के विवाद में बीच-बचाव करने गए करण मल्होत्रा नामक युवक पर एक दर्जन से अधिक लोगों ने धारदार हथियार और लाठी-डंडों से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल करण की बाद में अस्पताल में मौत हो गई।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के अलवर में मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है। अलवर में अख्तल चौकी के निकट कार से अपने घर जा रहे एक युवक पर एक दर्जन से अधिक लोगों ने गुरुवार देर रात धारदार हथियार और लाठी-डंडों से हमला किया था।
स्वजनों ने गंभीर हालत में युवक को स्थानीय निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां युवक की उपचार के दौरान शुक्रवार देर रात मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक युवक करण मल्होत्रा अपने भाई से लड़ रहे समुदाय विशेष के कुछ लोगों को रोकने के लिए बीच बचाव करने गया था।
क्या है मामला?
वहीं, करण की मौत के बाद हिंदू संगठनों एवं उसके स्वजनों ने शनिवार को अलवर में प्रदर्शन किया। पुलिस ने करण के स्वजनों की शिकायत पर मामला दर्ज आरोपितों की तलाश शुरू की है। अलवर के देसूला निवासी चिंटू मल्होत्रा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ स्कार्पियो कार में घर जा रहे थे।
रास्ते में समुदाय विशेष के एक दर्जन से अधिक लोगों ने उसको जबरन रोक कर मारपीट शुरू कर दी। इस बीच चिंटू का भाई करण एवं दो अन्य युवक भी मौके पर पहुंच गए और बीच-बचाव करने लगे। इसी दौरान आरोपितों ने करण के सिर पर धारदार हथियार (लोहे के फरसे) से हमला कर दिया।
गिरफ्तारी की मांग की
आरोपित इतने से ही नहीं रुके और करण पर लाडी-डंडों से हमला जारी रखा। इसके बाद आरोपित भाग निकले। स्वजनों ने करण को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसकी मौत हो गई। शनिवार को विश्व हिंदू परिषद,बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने घटना के विरोध में नारेबाजी कर आरेापितों को गिरफ्तार करने की मांग की है।
मामले की जांच है जारी
इस मामले में अजरूद्दीन, अली, शारूप, युसूफ,साहिल, इरफान, इकबाल सहित एक दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने इस मामले में जरूद्दीन, मुनफैद एवं जाकिर को गिरफ्तार किया है। मामले की जांच पुलिस उप अधीक्षक अंगद शर्मा को सौंपी गई है। जिला पुलिस अधीक्षक ने लोगों से भ्रामक सूचनाओं पर विश्वास नहीं करने की अपील की है। जांच के दौरान ¨चटू और अजरूद्दीन के बीच पहले से विवाद होने की बात भी सामने आई है।
