    सावधान! 68 करोड़ ई-मेल का पासवर्ड साइबर अपराधियों के पास पहुंचा, क्यूआर कोड स्कैन कर अपने बारे में जानें

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 07:00 AM (IST)

    दुनियाभर के लोगों की 68 करोड़ ईमेल आईडी का पासवर्ड लीक होने का मामला सामने आया है। एफबीआई को एक साइबर अपराधी के पास यह पासवर्ड मिले हैं। मध्य प्रदेश र ...और पढ़ें

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दुनियाभर के लोगों की 68 करोड़ ईमेल आईडी का पासवर्ड लीक होने का मामला सामने आया है। अमेरिका की जांच एजेंसी एफबीआई को एक साइबर अपराधी के पास यह पासवर्ड मिले हैं।

    ऐसे में मध्य प्रदेश राज्य साइबर सेल ने एक एडवाइजरी जारी कर धोखाधड़ी से बचने के उपाय सुझाए हैं। इसके साथ ही इंटरनेट मीडिया पर अपने अकाउंट पर एक क्यूआर कोड जारी किया है, जिसे स्कैन करते ही वेबसाइट खुलती है, जिसमें अपना ईमेल आईडी डालकर जान सकते हैं कि पासवर्ड चोरी तो नहीं हुआ है।

    डेटा लीक होने का जोखिम

    दरअसल, अमेरिका की जांच एजेंसी ने इन चोरी किए गए पासवर्ड को इस वेबसाइट से जोड़ा है। ऐसे में ईमेल आईडी डालने पर यह बताता है कि कहां-कहां ईमेल आईडी दर्ज की गई है, जिसमें डाटा लीक होने का जोखिम है।

    एसपी साइबर प्रणय नागवंशी का कहना है कि किसी के ईमेल का पासवर्ड अपराधियों के पास पहुंचने पर वे ओटीपी के माध्यम से बैंक, इंटरनेट मीडिया अकाउंट और अन्य खातों की लॉगिन आईडी और पासवर्ड बदलकर उन पर नियंत्रण कर सकते हैं।

    पासवर्ड की सुरक्षा के लिए यह करें

    सभी महत्वपूर्ण अकाउंट्स के पासवर्ड बदलें।

    प्रत्येक वेबसाइट या एप के लिए अलग-अलग पासवर्ड रखें।

    टू फैक्टर आथेंटिकेशन ओटीपी और एप चालू करें।

    संदिग्ध ईमेल, एसएमएस और लिंक पर क्लिक नहीं करें।

    अनजान एप या वेबसाइट पर लागिन न करें।

