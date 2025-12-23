सावधान! 68 करोड़ ई-मेल का पासवर्ड साइबर अपराधियों के पास पहुंचा, क्यूआर कोड स्कैन कर अपने बारे में जानें

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दुनियाभर के लोगों की 68 करोड़ ईमेल आईडी का पासवर्ड लीक होने का मामला सामने आया है। अमेरिका की जांच एजेंसी एफबीआई को एक साइबर अपराधी के पास यह पासवर्ड मिले हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश राज्य साइबर सेल ने एक एडवाइजरी जारी कर धोखाधड़ी से बचने के उपाय सुझाए हैं। इसके साथ ही इंटरनेट मीडिया पर अपने अकाउंट पर एक क्यूआर कोड जारी किया है, जिसे स्कैन करते ही वेबसाइट खुलती है, जिसमें अपना ईमेल आईडी डालकर जान सकते हैं कि पासवर्ड चोरी तो नहीं हुआ है।

डेटा लीक होने का जोखिम दरअसल, अमेरिका की जांच एजेंसी ने इन चोरी किए गए पासवर्ड को इस वेबसाइट से जोड़ा है। ऐसे में ईमेल आईडी डालने पर यह बताता है कि कहां-कहां ईमेल आईडी दर्ज की गई है, जिसमें डाटा लीक होने का जोखिम है।