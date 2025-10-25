सिर पर टोपी और हाथ में बैग... कर्नाटक में 60 साल के बुजुर्ग ने भरी सड़क पर पत्नी को चाकू गोदकर किया लहूलुहान 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक में एक व्यक्ति टोपी पहने हुए, एक हाथ में चाकू और दूसरे हाथ में प्लास्टिक का बैग लिए जा रहा है और अचानक ही अपनी पत्नी पर चाकू से हमला कर देता है। घटना का विचलित कर देने वाला वीडिया सामने आया है।

यह घटना विजयपुरा में आनंद टॉकीज के पास सिंदगी कस्बे की है। घटना कैमरे में कैद हो गई और अब व्यापक रूप से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पुलिस ने बताया कि आरोपी यमनप्पा मदार (60) ने झगड़े के बाद अपनी पत्नी अनुसूया मदार (50) पर हमला कर दिया।

सड़क पर गिरी महिला, फिर भी करता रहा हमला वीडियो में यह व्यक्ति साड़ी पहने महिला का पीछा करते हुए और उस पर बार-बार धारदार हथियार से हमला करते हुए दिखाई दे रहा है। वीडियो में एक जगह ऐसा भी दिखता है कि महिला सड़क पर गिर जाती है, लेकिन आदमी उसे मारता रहता है।