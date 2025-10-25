Language
    सिर पर टोपी और हाथ में बैग... कर्नाटक में 60 साल के बुजुर्ग ने भरी सड़क पर पत्नी को चाकू गोदकर किया लहूलुहान 

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 02:00 AM (IST)

    कर्नाटक के विजयपुरा में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 60 वर्षीय यमनप्पा मदार ने अपनी पत्नी अनुसूया पर सरेआम चाकू से हमला कर दिया। घटना का वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें आरोपी महिला पर बेरहमी से वार करता दिख रहा है। हमले के बाद भागने की कोशिश कर रहे यमनप्पा को पकड़ लिया गया। फिलहाल, पति-पत्नी दोनों अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

    Hero Image

    पति ने किया पत्नी पर चाकू से हमला।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक में एक व्यक्ति टोपी पहने हुए, एक हाथ में चाकू और दूसरे हाथ में प्लास्टिक का बैग लिए जा रहा है और अचानक ही अपनी पत्नी पर चाकू से हमला कर देता है। घटना का विचलित कर देने वाला वीडिया सामने आया है।

    यह घटना विजयपुरा में आनंद टॉकीज के पास सिंदगी कस्बे की है। घटना कैमरे में कैद हो गई और अब व्यापक रूप से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पुलिस ने बताया कि आरोपी यमनप्पा मदार (60) ने झगड़े के बाद अपनी पत्नी अनुसूया मदार (50) पर हमला कर दिया।

    सड़क पर गिरी महिला, फिर भी करता रहा हमला

    वीडियो में यह व्यक्ति साड़ी पहने महिला का पीछा करते हुए और उस पर बार-बार धारदार हथियार से हमला करते हुए दिखाई दे रहा है। वीडियो में एक जगह ऐसा भी दिखता है कि महिला सड़क पर गिर जाती है, लेकिन आदमी उसे मारता रहता है।

    महिला पर हमला करने के बाद भागने की कोशिश नाकाम

    महिला पर हमला करने के बाद वह आदमी भागता हुआ भी दिखाई देता है। फिर एक और आदमी उस पर लकड़ी के लट्ठे से वार करता है और हमलावर सड़क पर गिर जाता है। पति-पत्नी दोनों को इलाज के लिए सिंदगी तालुक अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है।

