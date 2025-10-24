Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    पेड़ उखाड़ा, रास्ता रोका, स्टेट हाइवे जाम... बीच सड़क पर हाथी ने मचाया आतंक, 18 घंटे तक फंसी रहीं गाड़ियां

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 07:00 PM (IST)

    एक हाथी ने अचानक सड़क पर आकर उत्पात मचाया, जिससे स्टेट हाइवे पर लंबा जाम लग गया। हाथी ने कई पेड़ उखाड़ दिए, जिसके कारण लगभग 18 घंटे तक गाड़ियां फंसी रहीं और यातायात बाधित रहा। इस घटना से आसपास के लोगों में दहशत फैल गई।

    prefferd source google
    Hero Image

    हाथी ने सड़क पर मचाया आतंक। फोटो- स्क्रीनग्रैब

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल के पलक्कड़ में एक जंगली हाथी ने सड़क पर चक्का जाम कर दिया। इस हाथी का नाम काबाली बताया जा रहा है। जिसने जंगल की एक मुख्य सड़क को बंद कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाथी के उत्पात के चलते अंतर-राज्यीय हाइवे पर करीब 18 घंटे तक जाम लगा रहा। दोनों तरफ सैकड़ों कारें फंसी रहीं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घटना रविवार दोपहर करीब 3। 30 की है जब अथिरापिल्ली-मलक्कप्पारा अंतरराज्यीय राजमार्ग अचानक एक जंगली हाथी आया और उसने एक ताड़ के पेड़ को गिरा दिया। पेड़ गिरने से रोड ब्लॉक हो गया।

    जंगली हाथी ने सड़क पर मचाया आतंक

    इस घटना का एक विडियो भी सामने आया है जिसमें हाथी को उत्पात मचाते देखा जा सकता है। इस दौरान कई यात्रियों को इंतजार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ वन अधिकारी हाथी को वापस जंगल में खदेड़ने की कोशिश में बाल-बाल बच गए।

    18 घंटे तक स्राटेट हाइवे बंद 

    देर रात तक 'कबाली' लगभग 16 किलोमीटर चलने के बाद जंगल में वापस लौटी। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रैफिक जाम के कारण कई पर्यटक घंटों तक बिना खाने-पीने के फंसे रहे। हाथी के जंगल मे वापस जाने और सड़क पर से पेड़ हटाने के बाद सोमवार सुबह 7 बजे यातायात दोबारा शुरू किया गया।

    'कबाली' का बढ़ता आतंक 

    वन अधिकारियों के अनुसार 'कबाली' अपने 'कुख्यात' व्यवहार के लिए जाना जाता है। पिछले साल इसने एक एम्बुलेंस को रोका था और एक बाइक सवार को घायल कर दिया था। 2022 में इसने एक जीप पर हमला किया था। 33 साल के इस हाथी के बारे में कहा जाता है कि वह अपने 'मस्त' काल से गुजरता है, जो एक वार्षिक चक्र है जो कुछ हफ्तों से लेकर कई महीनों तक रहता है, जिसमें नर हाथी अनियमित व्यवहार दिखाते हैं।