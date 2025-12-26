Language
    क्रिसमस से पहले असम के स्कूल में तोड़फोड़ मामले में एक्शन, चार आरोपी गिरफ्तार

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 07:56 PM (IST)

    असम के नलबाड़ी जिले में क्रिसमस से पहले सेंट मैरी इंग्लिश स्कूल में हुई तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है।

    चार आरोपी गिरफ्तार। (प्रतीकात्मक)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। असम के नलबाड़ी जिले में क्रिसमस से पहले सेंट मैरी इंग्लिश स्कूल में की गई तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े चार सदस्यों को गुरुवार को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, 24 दिसंबर को पनिगांव स्थित स्कूल परिसर में घुसे आरोपितों ने क्रिसमस सजावट, स्ट्रीट लाइट, गमले और अन्य सामान को नुकसान पहुंचाया था। साथ ही कुछ वस्तुओं को आग के हवाले कर दिया था।

    नलबाड़ी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिबेकानंद दास ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद प्राथमिक जांच कर मामला दर्ज किया गया और वीडियो साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की गई। गिरफ्तार किए गए लोगों में विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के नलबाड़ी जिला सचिव भास्कर डेका, परिषद के जिला उपाध्यक्ष मानस ज्योति पटगिरी और सहायक सचिव बिजू दत्ता के साथ बजरंग दल के जिला संयोजक नयन तालुकदार शामिल हैं।

    आरोपितों के खिलाफ बेलसोर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है। आगे की जांच जारी है। हम कुछ और लोगों की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं जो इस मामले में शामिल थे। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने पुलिसकर्मियों की त्वरित कार्रवाई की सराहना की और कहा कि उनकी सरकार राज्य में शांति, सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने और सभी संस्थानों और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)