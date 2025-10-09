'किलर' कफ सीरप बनाने वाली फार्मा कंपनी ने उड़ाईं नियमों की धज्जियां, 364 बार किया उल्लंघन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश में एक दर्जन से अधिक बच्चों की जान लेने वाले कफ सीरप त्रासदी के केंद्र में रही दवा कंपनी श्रीसन फार्मा बिना परीक्षण के कफ सिरप की आपूर्ति करती पाई गई। एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से इस बात की जानकारी दी है। छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने से कम से कम 20 बच्चों की मौत हो गई थी, जिसमें निर्धारित सीमा से अधिक जहरीला पदार्थ पाया गया था। रात को पकड़े गए कफ सीरप कंपनी के मालिक रंगनाथन गोविंदन श्रीसन फार्मा के मालिक हैं जो कोल्ड्रिफ सीरप बनाती है। इस त्रासदी के सामने आने के बाद से गोविंदन और उनकी पत्नी फरार थे। उन्हें गुरुवार रात करीब डेढ़ बजे चेन्नई में पकड़ा गया।

कंपनी के सभी उत्पादों पर लगाया प्रतिबंध सूत्रों ने बताया कि जांच में कंपनी के तमिलनाडु संयंत्र में 364 उल्लंघन सामने आए, जिनमें 38 गंभीर उल्लंघन थे। एक सूत्र ने बताया कि श्रीसन कंपनी के सभी उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसे 2011 में परिचालन का लाइसेंस मिला था।

लाइसेंस का 2016 में नवीनीकरण किया गया था। इसे तमिलनाडु एफडीए द्वारा दिया गया था और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) इसमें शामिल नहीं था, अर्थात केंद्र को इसकी जानकारी नहीं थी। सभी राज्यों से मांगी गई सूची अब, सीडीएससीओ देश भर में हजारों कफ सीरप बनाने वाली कंपनियों की जांच करने जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, सभी राज्यों से कंपनियों की पूरी सूची मांगी गई है। सूत्रों ने बताया कि सीडीएससीओ अगले एक महीने में सभी कफ सीरप की परीक्षण रिपोर्ट सार्वजनिक कर देगा।