    एमपी में दो और बंगाल में एक BLO की मौत, परिजनों ने लगाया SIR के वर्कलोड के दबाव का आरोप

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 01:45 PM (IST)

    देश के कई राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) चल रहा है। पश्चिम बंगाल में एक BLO की संदिग्ध आत्महत्या, परिजनों ने SIR के काम के तनाव को कारण बताया। मध्य प्रदेश के दमोह और रायसेन में भी दो BLO की मौत हुई, जिसके पीछे SIR कार्य का दबाव बताया जा रहा है। 

    बंगाल और मध्य प्रदेश में BLO की मौतें (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देशभर के कुछ राज्यों में इन दिनों विशेष गहन पुनरीक्षण ( SIR) का काम चल रहा है। इस बीच पश्चिम बंगाल के नादिया में बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के तौर पर काम करने वाली एक महिला की लाश मिली है। परिजनों का आरोप है कि वह SIR काम से जुड़ा बहुत स्ट्रेस ले रही थी और उसने सुसाइड कर लिया।

    इसके अलावा मध्य प्रदेश के दमोह और रायसेन से भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के लिए वोटर लिस्ट सर्वे करने वाले दो बीएलओ की मौत की खबर सामने आई है। जिसके मौत के पीछे का कारण एसआईआर से जुड़ा कार्य बताया जा रहा है।

    बंगाल में बीएलओ ने किया सुसाइड

    पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के तौर पर काम करने वाली रिंकू तरफदार की उसके घर में लाश मिली। पुलिस ने बताया कि उसके परिवार वालों का कहना है कि वह SIR काम से जुड़ा बहुत स्ट्रेस ले रही थी और उसने सुसाइड कर लिया। उसकी लाश छपरा के बंगालझी इलाके में कृष्णानगर में अपने घर के कमरे में छत से लटकी हुई मिली।

    एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि परिवार का कहना है कि वह अपने SIR वर्कलोड की वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर में थी। हमें उसके कमरे से एक नोट मिला है। बॉडी को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। जरूरी जांच चल रही है।

    ममता बनर्जी ने की रोकने की अपील

    इधर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार से बंगाल में चल रहे SIR को रोकने की अपील की है। गुरुवार को, उन्होंने CEC को लिखा, जिसमें कहा गया कि लगातार "बिना प्लान के और जबरदस्ती की कार्रवाई" से और जानें खतरे में पड़ सकती हैं और इस काम की सच्चाई भी खतरे में पड़ सकती है। इससे पहले बुधवार को, जलपाईगुड़ी जिले में एक बूथ-लेवल ऑफिसर फंदे से लटकी मिली, उसके परिवार ने दावा किया कि उसकी मौत के लिए "SIR का बहुत ज्यादा काम का दबाव" जिम्मेदार था।

    MP के दो जिलों में दो BLO की मौत

    मध्य प्रदेश के रायसेन और दमोह में भी दो बीएलओ की मौत हो गई। इनके भी परिजनों का आरोप है कि उनकी एसआईआर के बढ़ते कार्यों के चलते हुई।शुक्रवार देर रात मरने वाले दो BLO की पहचान रमाकांत पांडे और सीताराम गोंड (50) के तौर पर हुई है। वे एक के बाद एक रायसेन और दमोह जिलों में पोस्टेड थे। इसके अलावा, रायसेन जिले में एक BLO पिछले छह दिनों से लापता है। अधिकारियों ने बताया कि उसे ढूंढने की कोशिशें जारी हैं।

    मृतक रमाकांत पांडे ने बताया कि एसआईआर के कार्यों के चलते उनको अधिक काम था। वो रात को सो नहीं बाते थे। गुरुवार रात करीब 9.30 बजे एक ऑनलाइन मीटिंग में शामिल हुए और बाथरूम जाने के तुरंत बाद गिर पड़े। उन्हें पहले भोपाल के नोबल हॉस्पिटल ले जाया गया और बाद में AIIMS ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

    भोजपुर विधानसभा क्षेत्र के सब-डिवीजनल ऑफिसर (SDO) और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, चंद्रशेखर श्रीवास्तव ने शनिवार को PTI को बताया कि सतलापुर इलाके के टीचर रमाकांत पांडे मंडीदीप में वोटर लिस्ट रिवीजन ड्राइव पर काम कर रहे थे। शुक्रवार देर रात किसी बीमारी की वजह से उनकी मौत हो गई। पांडे की मौत की सही वजह के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हम पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं।

    एक बीएलओ लापता

    वहीं, लापता BLO की पहचान भव्य सिटी में रहने वाले टीचर नारायण दास सोनी के तौर पर हुई है। वह बिना किसी को बताए घर से निकलने के बाद छह दिनों से लापता हैं। अधिकारी ने आगे कहा कि पुलिस और सोनी के परिवार वाले उनकी तलाश कर रहे हैं।(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

