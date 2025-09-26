इलाहाबाद हाई कोर्ट में 24 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी, कोलेजियम ने की थी सिफारिश
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश को स्वीकार करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में 24 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। इनमें 10 वकील और 14 न्यायिक अधिकारी शामिल हैं जिन्हें पदोन्नत किया गया है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। इलाहाबाद हाई कोर्ट को 24 नये न्यायाधीश मिल गए हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की सिफारिश स्वीकार करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में 24 नये न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी है।
इन 24 न्यायाधीशों में 10 वकीलों की नियुक्ति को मंजूरी दी गई है और 14 न्यायिक अधिकारी हैं जिन्हें हाई कोर्ट न्यायाधीश पद पर प्रोन्नत करते हुए नियुक्ति दी गई है। हालांकि कोलेजियम ने कुल 26 नामों की सिफारिश की थी लेकिन केंद्र सरकार ने वकील अदनान अहमद और जयकृष्ण उपाध्याय के नाम को फिलहाल मंजूरी नहीं दी है।
कोलेजियम की सिफारिश को केंद्र ने दी मंजूरी
इलाहाबाद हाई कोर्ट में 24 न्यायाधीशों की नियुक्ति की जानकारी कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके दी है। जिन वकीलों को इलाहाबाद हाई कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है उनमें विवेक सरन, विवेक कुमार सिंह, गरिमा प्रसाद, सुधांशु चौहान, अबधेश कुमार चतुर्वेदी, स्वरूपमा चतुर्वेदी, सिद्दार्थ नंदन, कुणाल रवि सिंह, इंद्रजीत शुक्ला और सत्या वीर सिंह हैं।
दो वकीलों अदनान अहमद और जय कृष्ण उपाध्याय के नामों को फिलहाल केंद्र ने मंजूरी नहीं दी है। कोलेजियम ने इनकी नियुक्ति की भी सिफारिश की थी।
14 न्यायिक अधिकारियों को किया गया प्रोन्नत
वकीलों के अलावा जिन 14 न्यायिक अधिकारियों को हाई कोर्ट न्यायाधीश पद पर प्रोन्नत किया गया है उनमें डॉक्टर अजय कुमार-2, चवन प्रकाश, दिवेश चंद्र सामंत, प्रशांत मिश्रा-1, तरुण सक्सेना, राजीव भारती, पदम नारायण मिश्रा, लक्ष्मी कांत शुक्ला, जय प्रकाश तिवारी, देवेन्द्र सिंह-1, संजीव कुमार, वाणी रंजन अग्रवाल, अचल सचदेव और बबिता रानी हैं।
सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने एक सितंबर 2025 को हुई बैठक में 12 वकीलों और 14 न्यायिक अधिकारियों को को हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्ति करने की सिफारिश केंद्र को भेजी थी।
इन कोर्ट में भी हुई न्यायाधीशों की नियुक्ति
इलाहाबाद हाई कोर्ट के अलावा केंद्र सरकार ने वकील जिया लाल भारद्वाज और वकील रोमेश वर्मा को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया है। इसके अलावा कर्नाटक हाई कोर्ट में न्यायाधीश कुरुबारहाली वेंकटरमनरेड्डी अरविंद को स्थाई न्यायाधीश बनाया गया है तथा तीन अन्य न्यायिक अधिकारियों गीता कडाबा भारथराजा सेट्टी, बोरकट्टे मुरलीधर पाई और त्यागराजा नारायण इनावैली को कर्नाटक हाई कोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्ति किया गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।