पुलिस से बचकर भाग रही थी 21 साल की युवती, चौथी मंजिल से गिर गई नीचे
बेंगलुरु में पुलिस से बचने की कोशिश में 21 वर्षीय युवती चौथी मंजिल से गिर गई. युवती अपने दोस्तों के साथ एक लॉज में पार्टी कर रही थी. शोर की शिकायत मिल ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पुलिस से बचने के चक्कर में एक 21 साल की युवती ने बालकनी से भागने की कोशिश की। ये महिला चौथी मंजिल से भाग रही थी, लेकिन पाइप से बैलेंस बिगड़ा और वे चौथी मंजिल से गिर गई। इस मामले में महिला के पिता ने शिकायत दर्ज कराई है।
महिला के पिता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक, उनकी बेटी अपने 7 दोस्तों के साथ बेंगलुरु के ब्रूकफील्ड में स्थित सी एस्टा लॉज गई थी।
क्या है पूरा मामला?
21 साल की महिला और उसके सभी दोस्तों ने देर रात 1 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक के लिए तीन कमरे बुक किए थे, जहां देर रात पार्टी चली। इस पार्टी से वहां आस-पास रहने वाले लोगों को शोर से परेशानी हुई, तो उन्होंने हेल्पलाइन नंबर 112 डायल करके पुलिस से शिकायत की।
बेंगलुरु पुलिस जानकारी मिलने के साथ ही होटल में पहुंची और शोर कर रहे इस ग्रुप को फटकार लगाई। जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने इन सभी लोगों को बताया कि इनके शोर-शराबे की वजह से आस-पास के लोगों को दिक्कत हो रही है।
पुलिस को इस मामले में देखकर 21 साल की वो लड़की घबरा गई और बचने की कोशिश करने लगी। महिला ने बचने के लिए चौथी मंजिल से बालकनी से सटे पाइप के जरिए नीचे जाने लगी। इस कोशिश में लड़की का बैलेंस बिगड़ गया और वो नीचे गिर गई।
लड़की के नीचे गिरने के साथ ही उसके दोस्त महिला को अस्पताल ले गए। लेकिन इस लड़की की स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है।
पुलिस कर रही पूछताछ
महिला के पिता की शिकायत पर पुलिस ने सी एस्टा लॉज के मालिक के खिलाफ केस रजिस्टर किया है। इस शिकायत पर लड़की के दोस्तों, होटल के स्टाफ और उन पुलिस के अधिकारियों से भी पूछताछ की जाएगी, जो उस समय हादसे के वक्त मौजूद थे।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में पूछताछ चल रही है और घटना के हर पहलू की जांच की जा रही है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि इस घटना की जिम्मेदारी किसकी है।
यह भी पढ़ें- बेंगलुरु में शिल्पा शेट्टी के पब में भारी हंगामा, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने शुरू की जांच
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।