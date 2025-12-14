बेंगलुरु में शिल्पा शेट्टी के पब में भारी हंगामा, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने शुरू की जांच 

Language
    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 12:48 PM (IST)

    बेंगलुरु में शिल्पा शेट्टी के एक पब में भारी हंगामे की खबर सामने आई है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की

    बेंगलुरु में शिल्पा शेट्टी के पब में भारी हंगामा। (फोटो- स्क्रीनग्रैब)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बेंगलुरु के सेंट मार्क्स रोड स्थित बैस्टियन पब में देर रात हंगामा देखने को मिला। जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

    दरअसल, ये पब बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के स्वामित्व वाला है। वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वीडियो में कुछ लोग आपस में बहस करते नजर आ रहे हैं।

    कब का है पूरा मामला

    जानकारी के अनुसार, ये पूरा मामला सेंट मार्क्स रोड स्थित बैस्टियन पब में 11 दिसंबर को लगभग 1:30 बजे हुई बहस का है। इस दौरान ग्रहकों के एक गुट ने आपस में जमकर बहस की।

    तीखी बहस में बदली मामूली बातचीत

    मामूली रूस से शुरू हुई ये बातचीत थोड़ी देर में ही एक तीखी बहस में बदल गई। फुटेज में तीखी बहस और संक्षिप्त कहा-सुनी दिखाई देती है, हालांकि कोई शारीरिक हमला नहीं दिख रहा है। बता दें कि शिल्पा शेट्टी ने 2019 में रेस्टोरेंट व्यवसायी रंजीत बिंद्रा के साथ साझेदारी की थी।

    सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में बिग बॉस के पूर्व प्रतियोगी और टेलीविजन एंकर के पूर्व पति, व्यवसायी सत्य नायडू भी दिखाई दिए। शुरुआती जानकारी के अनुसार, बिल चुकाने को लेकर मामूली विवाद बहस में बदल गया, जिसके बाद पब के कर्मचारियों ने हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रण में लाया।

    वहीं, आरोपों का जवाब देते हुए सत्य नायडू ने किसी भी प्रकार की गलती से इनकार किया और कहा कि वे दोस्तों के साथ केवल डिनर के लिए पब गए थे। उन्होंने कहा कि मामला बिल चुकाते समय उठा और इस बात पर जोर दिया कि कोई हाथापाई नहीं हुई थी।

    घटना की पुष्टि करते हुए सेंट्रल डिवीजन के डीसीपी ने बताया कि पुलिस ने घटना का स्वतः संज्ञान लिया है और इसमें शामिल लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है। अधिकारी फुटेज और बयानों की जांच कर रहे हैं और कहा कि अगर कोई गंभीर अपराध पाया जाता है तो मामला दर्ज किया जाएगा।