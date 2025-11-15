Language
    माइक्रोसाफ्ट सपोर्ट टेक्नीशियन बनकर अमेरिकी नागरिकों से धोखाधड़ी, 21 गिरफ्तार

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 11:30 PM (IST)

    बेंगलुरु में माइक्रोसॉफ्ट टेक्निकल सपोर्ट के नाम पर अमेरिकी नागरिकों से धोखाधड़ी करने के आरोप में 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने व्हाइटफील्ड स्थित मस्क कम्युनिकेशंस नामक कंपनी पर छापा मारा, जो अगस्त 2025 से चल रही थी। आरोपियों से कंप्यूटर और अन्य डिजिटल उपकरण जब्त किए गए हैं और फरार आरोपियों की तलाश जारी है।

    माइक्रोसाफ्ट सपोर्ट टेक्नीशियन बनकर अमेरिकी नागरिकों से धोखाधड़ी (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। खुद को माइक्रोसाफ्ट टेक्निकल सपोर्ट टीम के कर्मचारी बताकर अमेरिकी नागरिकों से कथित धोखाधड़ी के आरोप में बेंगलुरु से 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। डीजीपी कार्यालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि मामला दर्ज कर लिया गया है। वे जिस कंपनी ने जुड़े थे वह धोखाधड़ी की गतिविधियों में लिप्त है।

    उन्होंने बताया कि अदालत से तलाशी वारंट प्राप्त करने के बाद शुक्रवार और शनिवार को व्हाइटफील्ड स्थित उस स्थान पर छापेमारी की गई, जहां से फर्जीवाड़ा करने वाली कंपनी काम कर रही थी। पुलिस ने बताया कि मस्क कम्युनिकेशंस नामक कंपनी का कार्यालय लगभग 4,500 वर्ग फुट में फैला है और इसकी शुरुआत अगस्त 2025 में हुई थी।

    फरार आरोपियों की तलाश जारी

    पुलिस के अनुसार, यह आपरेशन साइबर कमांड तकनीकी टीम, साइबर सुरक्षा विश्लेषकों और साइबर अपराध पुलिस स्टेशनों के अधिकारियों के सहयोग से साइबर कमांड यूनिट, बेंगलुरु के डीजीपी डा. प्रणव मोहंती के मार्गदर्शन में किया गया। अभियान के दौरान, माइक्रोसाफ्ट सपोर्ट टेक्नीशियन बनकर विदेशी नागरिकों से धोखाधड़ी करने में सक्रिय रूप से शामिल 21 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

    रात भर चला जब्ती अभियान 15 नवंबर को सुबह 11 बजे समाप्त हुआ। अपराध को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किए गए कई कंप्यूटर सिस्टम, डिजिटल उपकरण, मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रानिक साक्ष्य जब्त किए गए। पुलिस ने बताया कि आरोपितों को संबंधित अदालत में पेश किया जाएगा। फरार आरोपितों की तलाश और जब्त किए गए डिजिटल साक्ष्यों का विश्लेषण करने के प्रयास जारी हैं।

